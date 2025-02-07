2 Ocak 2025’te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un 17 Ekim 2024’te noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi’nde açıklandı. Ferdi Tayfur mirasını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken bir kısmını da akrabalarından 11 kişiye bıraktı. Peki Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ismi geçenler kimler? Ferdi Tayfur hangi yakınına ne kadar miras bıraktı, kime bırakmadı? İşte detaylar.
Arabesk müziğin önemli isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur, mirasının bir kısmını yakınlarına bırakırken bir kısmına da TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bıraktı. Açıklanan vasiyetinde, küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un yer almaması dikkat çekti. Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikâhlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Peki Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ismi geçenler kimler? Ferdi Tayfur hangi yakınına miras bıraktı, kime bırakmadı? İşte detaylar.
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ismi geçenler kimler?
Tayfur'un 17 Ekim 2024'de noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur'un vasiyetine göre;Darüşşafaka Cemiyeti'ne... Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire.
LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı) Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villa.
TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri) Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire.
Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldığı belirtildi.
Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt’a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt’a bıraktığı okundu.
Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın’ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini beyan etti.
Sanatçının oğlu Turan Timur Tayfur ve Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Yıldız Ülker, açıklanan vasiyete itiraz ettiklerini belirtti. TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’na bırakılan mirastan gurur duyduklarını ifade ederek, "Şu an bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız.
Buna ilişkin de şu anda bilgi vermeye gerek yok. Tuğçe Hanım da biraz rahatsız, biliyorsunuz hamile olduğu için. Şu an o da bu kadar erken olmasının şaşkınlığı içinde. Biz de aynı şekilde öyle olduk. İnşallah bir sonraki celsede katılır" dedi.
Vasiyete yapılan itirazın ardından 29 Nisan 2025 tarihinde vasiyet ile ilgili tekrar toplanılacağı öğrenildi.