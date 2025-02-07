Buna ilişkin de şu anda bilgi vermeye gerek yok. Tuğçe Hanım da biraz rahatsız, biliyorsunuz hamile olduğu için. Şu an o da bu kadar erken olmasının şaşkınlığı içinde. Biz de aynı şekilde öyle olduk. İnşallah bir sonraki celsede katılır" dedi.

Vasiyete yapılan itirazın ardından 29 Nisan 2025 tarihinde vasiyet ile ilgili tekrar toplanılacağı öğrenildi.