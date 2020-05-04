Annelere 'Lokma' hediyesi

Lokma Dergisi ekibi, bu ay Ramazan’a özel sahur ve iftar tarifleriyle, bu kez tüm tarifleri evlerindeki mutfaktan deneyerek hazırlıyor.

Mutfakta, hem annelerin hem de yemek pişirmeyi sevenlerin vazgeçilmez lezzet rehberi haline gelen Lokma Dergisi, Anneler Günü’ne özel kampanya başlattı. Birbirinden zengin tarifleriyle, 12 adet Lokma Dergisi 156 TL yerine, 50 TL’ye satışa sunulurken, Bilge Çocuk ve Bilge Minik Dergileri de yayında hediye olarak verilecek. Online sipariş sistemiyle evlere kadar ulaşan Lokma Dergisi’nin, Anneler Günü Kampanyası kapsamında birbirinden zengin içeriklere sahip 12 sayısı, Mayıs ayı boyunca indirimli olarak sipariş verilebilecek.

SAHUR VE İFTAR TARİFLERİ

Albayrak Medya bünyesinde çıkarılan Lokma Dergisi’nin ekibi, bu ay Ramazan’a özel sahur ve iftar tarifleriyle, bu kez tüm tarifleri evlerindeki mutfaktan deneyerek hazırlıyor. Hatice Özdemir Tülün’ün Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı dergiler, “wwww.birlikte.com.tr” adresinden sipariş vererek kapınıza kadar geliyor. Ayrıca Lokma Dergisi’nin “2019 Yılı En İyi Android Mobil Uygulaması” seçilen mobil uygulamasından da tüm tariflere dijital ortamdan da her an ulaşılabiliyor.