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Annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Nazife Bardak
04:0010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gülay Savaş - Çağla Savaş
Gülay Savaş - Çağla Savaş

Organ bağışının önemi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Türkiye’de yaklaşık 34 bin kişi sağlıklı bir yaşam için organ nakli bekliyor. 11 yaşındaki Çağla Savaş da nakil bekleyen çocuklardan bir tanesiydi. Çağla'nın annesi ile kan grubu ve doku uyumu sağlandı. Minik Çağla diyalize girmek zorunda kalmadan böbrek nakli oldu. Küçük kız, “Ben çok şanslıyım, annemden aldım böbreğimi. Ama benim kadar şanslı olmayan birçok kişi var. Lütfen organ bağışı yapın” dedi.


ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM

Çağla'nın sağlığına kavuşmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri de annesi Gülay Savaş. Kızının hayata tutunmasının mutluluğunu yaşayan Gülay Savaş, “Ülkemizde kadavradan bağış çok az. Bir organ bir hayat kurtaracak. Bu mutluluk insana yetiyor. Kızım sağlığına kavuştu çok mutluyum. Hayattayken böbreğimi kızıma bağışladım, bundan sonra da bütün organlarımı bağışlama kararı aldım” ifadelerini kullandı.


#sağlık
#böbrek
#nakil

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