Annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Organ bağışının önemi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Türkiye’de yaklaşık 34 bin kişi sağlıklı bir yaşam için organ nakli bekliyor. 11 yaşındaki Çağla Savaş da nakil bekleyen çocuklardan bir tanesiydi. Çağla'nın annesi ile kan grubu ve doku uyumu sağlandı. Minik Çağla diyalize girmek zorunda kalmadan böbrek nakli oldu. Küçük kız, “Ben çok şanslıyım, annemden aldım böbreğimi. Ama benim kadar şanslı olmayan birçok kişi var. Lütfen organ bağışı yapın” dedi.