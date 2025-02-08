Protez bağışı hayata bağlar

Aralık 2024’te protez üretimine başlayan merkez, şu ana kadar 15 kişinin protezini tamamladı, Nisan sonuna kadar 70 kişiye protezlerinin teslim edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yalnızca protez üretimi değil, aynı zamanda amputelerin sosyal hayata katılımı da destekleniyor.

Protezlerin ücretsiz olarak sunulması, bireylerin yaşam kalitesini artırırken, bağışlar bu sürecin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor. FEV Tesis Sorumlusu Temren Kemal Keskin, protez bağışının önemine dikkat çekti: “Vatandaşlardan herhangi bir ücret almadan protezleri yapıyoruz. Teslim ettikçe bağışlar artmaya başladı. Protezlerin belli aralıklarla yenilenmesi gerek. Çocuklarda 6 ayda bir, yetişkinlerde 1-2 yılda bir protez kontrolü yapılır. Bir protezin maliyeti 70 bin lira ile 500 bin lira arasında. Deprem bölgesindeki bireylerin bu maliyeti karşılaması çok zor.

Bu yüzden protez desteği ve bağışlar hayati önem taşıyor.”

30 yıl sonra Hatay’da

İlk olarak 1995 yılında İstanbul'da Kahraman Emmioğlu öncülüğünde kurulan merkez, 1999 depreminde amputelere destek olmuştu. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan merkez, 30 yıl sonra bu kez Hatay'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta açıldı.

İki haftada hazır

Bir protez detaylı aşamalardan geçerek üretiliyor. Öncelikle hastanın ölçüsü alınıp protez için iki haftalık süreç başlıyor. İlk kez protez kullanacak bireylerde güdüğün proteze uyum sağlaması için özel aşamalar uygulanırken, daha önce protez kullanmış bireylerde bu süreç daha hızlı ilerliyor. Merkezin en küçük hastası 6 yaşında olup, her hastaya özel bir takip yürütülüyor. Protez takıldıktan sonra hastayla iletişim kesilmiyor, süreç düzenli kontrollerle takip ediliyor.







