Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Antik kent sanatla ihya olacak
KÜLTÜR SANAT

Antik kent sanatla ihya olacak

Farklı alanlarda eser veren sanatçıların gözüyle yorumlanan 12 bin yıllık antik kent Sagalassos için düzenlenen sergi, Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda başladı. Şehrin tarih boyunca sanatla iç içe olduğuna değinen serginin yürütücüsü Oğuz Ertan, “Kazı ekibi orada biz burada çalışıyoruz. Suyun Şehri olarak anılan Sagalassos, sanatla ihya olacak” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Sagalassos Antik Kenti
Sagalassos Antik Kenti

Burdur’da bulunan 12 bin yıllık Sagalassos antik kentinden ilham alan sanatçıların eserleri “Sagalassos İçin” adlı sergide bir araya geldi. Bozlu Art Project’in düzenlediği etkinlikte Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin heykel, resim, fotoğraf çalışmaları 31 Ağustos’a kadar Mongeri Binası’nda görülebilir. Türkiye’nin en geç keşfedilen antik kenti olan Sagalassos Unesco Dünya Miras Geçici Listesinde bulunuyor. Serginin yürütücüsü Oğuz Ertan, “Sagalassos Vakfı Başkanı Münir Ekonomi’nin yönlendirmesiyle şehirle tanıştık. Sagalassos için bir şeyler yapmak, oraya dokunmak istedik. Dostlardan dostlara ulaşan çağrı sayesinde yedi kişiyle çıktığımız yolda 50 kişiye ulaştık. Kazı ekibi orada biz burada çalışıyoruz. Sagalassos sanatla iç içe bir şehir. Roma şehirlerinin hepsinde tiyatro var. Şehrin nüfusundan fazla kapasiteli bu tiyatrolarda turneler yapılırmış ve çevre şehirlerden de seyirciler gelirmiş. Sanatçılarımız da Sagalassos’tan aldıkları ilhamla eser verdiler. Sergiden toplanan gelirle Suyun Şehri olarak anılan kent içindeki Roma antik hamamı ihya edilecek. Bu toprakları daha değerli kılmak bizim elimizde” dedi.

Kazım Karakaya, Münir Ekonomi ve Oğuz Ertan

DEĞERİNİ BİLEMİYORUZ

Antik kentin o coğrafyada bulunan insanlara dokunması gerektğine dikkat çeken Oğuz Ertan, “Burdur’a Sagalassos’tan ilham alan taş, ahşap, metal parçalardan yapılan salıncak, kaydırakların bulunduğu bir çocuk parkı yapmak istiyoruz. Böylece çocuklar arasında bir bağ kurulmuş olacak. Bulundukları coğrafyada bulunan antik kenti sahiplenecekler” şeklinde konuştu. Kentin 12 bin yıllık geçmişine vugu yapan Ertan, sözlerine şöyle devam etti: “Kent, Torosların bereketli suyu sayesinde ayakta kalıyor. Büyük İskender’in elde etmek için özel çaba harcadığı bir yer burası. Biz Sagalassos’a erişebildik. Keşke Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden kalan yapılar için de başkaları bu çalışmaları yapsa. Bu eserlerin milyonda birine sahip olan başka coğrafyalar kendilerinine kadar önemli sayıyorlar. Anadolu’da birçok antik kent olduğu için galiba Türk insanı olarak değerini bilemiyoruz.”

REKLAM

MUTLAKA KEÇİ OLMALIYDI

Kültürel çalışmalar sayesinde Sagalassos’un UNESCO’nun daimi listesine alınacağına olan inancını dile getiren sanatçı Kazım Karakaya, kent ve eseri hakkında şunları söyledi: “Tarihi zengin olan bir coğrafyadayız. Böyle bir antik yerleşmenin ortaya çıkıp kültürel açıdan bugüne bağlı şekilde kendini gerçekleştirebilmesi çok özel. Sagalassos bir dağ kenti. Oraya gittiğiniz anda katmanlı doğa içinde bir anda kente varıyorsunuz. İçindeki çeşmede Diyonizos ve Satirn’le karşılaşıyorsunuz. Doğanın aşkın halini temsil eden yarı insan yarı keçi olan Satirn’den ilhamla sergide mutlaka bir keçi olmasını istedim.”

  • Sanat işaret fişeğidir
  • Murat Germen
  • Sanatı, belli kişiler tarafından üretilip tüketilen bir şey gibi düşünülmesine karşı çıkan sanatçı Murat Germen, “Dünyanın en önemli toprakları üzerindeyiz. Örneğin Göbeklitepe’de birkaç dakika sessizce durmak, harabeleri seyretmek bile farklı bir gurur. Sanat her zaman toplumun erişimine açıktır. Bir şeylerin daha iyi bilinmesi, duyurulması için sanat, işaret fişeğidir. Sergi için davet aldığımda çok sevindim. Eserimde, yayınlanan yazılan bilgilerden, görüntülerden farklı bakış sunmak istedim. Heykeller üzerinden dünya tarihinin devamlılığına dikkat çekmek istedim” şeklinde konuştu.


Karkamış Antik Kenti arkeopark olma yolunda
HAYAT
Karkamış Antik Kenti arkeopark olma yolunda

Bitliste terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İrana hem tehdit hem davet

İran'a hem tehdit hem davet

​Trump'ın dış politikadaki ilginç çıkışları sürüyor.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
ABD'ye sert tepki

ABD'ye sert tepki

"​Bu ifadeler, 15 Temmuz darbe girişimine destek anlamına gelir"
İstanbul seçimi<br>'bağımsızlık mücadelesi'

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

​Kent genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Gözünü Sokotra Adası'na dikti

Gözünü Sokotra Adası'na dikti

​Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Oğlunu boğan<br>babaya tahliye

Oğlunu boğan
babaya tahliye

​4 yaşındaki Efe arabada vahşice öldürülmüştü.
Bu görüntüler<br>yürekleri ısıttı

Bu görüntüler
yürekleri ısıttı

​Patisinden yaralanan köpek eczacıdan yardım istedi.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyet'ten<br>ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.