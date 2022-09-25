“Aphrodisias- Ara Güler” sergisi ilk kez Ankara’da

"Aphrodisias-Ara Güler” sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde ilk kez Ankara’da açılıyor. Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile iş birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, Ara Güler’in fotoğraflarını Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Volkswagen ana sponsorluğunda 30 Eylül’de açılıyor.

Serginin ana gövdesini, Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca, Ara Güler’in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in ‘Aphrodisias Çığlığı’ adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor.