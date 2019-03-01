Hayat Ara Gülerin Aphrodisias sergisi açıldı
KÜLTÜR SANAT

Ara Güler'in Aphrodisias sergisi açıldı

Doğuş Grubu'nun, fotoğraf sanatçısı Ara Güler iş birliğiyle hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi "Aphrodisias", Bomontiada'da sanatseverlerle buluştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ara Güler'in sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan müzenin ikinci sergisinde, Ara Güler tarafından fotoğraflanan, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş Geyre köyü ve civarında çektiği fotoğraflar ile orijinal karanlık oda baskıları yer alıyor.

Sergide ayrıca Güler'in uluslararası yayın ve ajanslarla yazışmaları, gezi notları ve "Aphrodisias Çığlığı" adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de bulunuyor.

Sergi, eylül ayına kadar görülebilecek.nn

Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı
HAYAT
Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Takım elbiseli kravatlı simitçi
HAYAT
Takım elbiseli kravatlı simitçi

Cuma hutbesi: Üç aylar
HAYAT
Cuma hutbesi: Üç aylar
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, AK Parti mitinginde konuşuyor.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Hasta yok sanmış

Hasta yok sanmış

​Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi ortaya çıktı.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Bedellidetarihler değişti

Bedellidetarihler değişti

Değişiklik yapılan celp dönemleri duyuruldu.

Konyayıgeleceğe taşıyacak

Konyayıgeleceğe taşıyacak

​Başkan Adayı Altay'ın projeleri tam not alıyor.

​Güney Amerika ülkesi Peru sarsıldı.
Tespihe inanılmaz teklifler geliyor

Tespihe inanılmaz teklifler geliyor

Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar.
İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.