Ara Güler’in görülmemiş fotoğrafları sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesinin katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen sinemanın yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, yeni ve genç sinemacıları keşfetmek ve sinemacıların kendi hikayelerini ortaya koymalarına imkan tanımak amacı ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Gala Gecesi, Hande Sarıoğlu’nun sunumuyla Conrad İstanbul Bosphorus’ ta düzenlendi. Yüksek katılımın gerçekleştiği gala gecesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin başta olmak üzere sinema, televizyon ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.