Ara Güler’in görülmemiş fotoğrafları sergilenecek

Ara Güler Müzesi yeni sergisi “Kumkapı Balıkçıları”nı bugün açacak. Sergi, fotoğrafçının mayıs 1952’de Jamanak gazetesinde yayımlanan “Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisini merkeze alıyor. Ara Güler arşivinden daha önce sergilenmemiş fotoğraflar, efemera ve Ara Güler’in editoryal seçimlerini gösteren kontakt baskılardan örnekler ilk kez izleyiciyle buluşuyor. 27 Ekim’e kadar pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaret edilebilir.
Arşiv.
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4 saat önce