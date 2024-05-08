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Hayat

Ara Güler’in görülmemiş fotoğrafları sergilenecek

04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:22 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ara Güler Müzesi yeni sergisi “Kumkapı Balıkçıları”nı bugün açacak. Sergi, fotoğrafçının mayıs 1952’de Jamanak gazetesinde yayımlanan “Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisini merkeze alıyor. Ara Güler arşivinden daha önce sergilenmemiş fotoğraflar, efemera ve Ara Güler’in editoryal seçimlerini gösteren kontakt baskılardan örnekler ilk kez izleyiciyle buluşuyor. 27 Ekim’e kadar pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaret edilebilir.


3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesinin katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen sinemanın yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, yeni ve genç sinemacıları keşfetmek ve sinemacıların kendi hikayelerini ortaya koymalarına imkan tanımak amacı ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Gala Gecesi, Hande Sarıoğlu’nun sunumuyla Conrad İstanbul Bosphorus’ ta düzenlendi. Yüksek katılımın gerçekleştiği gala gecesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin başta olmak üzere sinema, televizyon ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.



#Aktüel
#Ara Güler
#Sergi
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