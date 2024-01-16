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Hayat

Ara tatil AKM’de güzel

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ara tatilde düzenleyeceği birbirinden güzel etkinliklerle, miniklere keyifli vakit geçireceği bir ortam sunuyor.

04:00 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 02:08 - 16/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali 25 Ocak 2024
Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali 25 Ocak 2024

22 Ocak-4 Şubat arasında düzenlenecek eğitici ve öğretici çocuk atölyeleri AKM Çocuk Sanat Merkezi, AKM Tiyatro Salonu ve AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. İlk etkinlik, 21 Ocak’ta Kubilay Tunçer yönetimindeki ‘Odadaki Sihirbaz’ gösterisi olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının sanatçılarıyla minik sanatseverlerin bir araya geleceği Enstrümanları Tanıyalım ‘Üflemeliler’ etkinliği 23 Ocak’ta yapılacak. Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ çocuk grubu gösterisi, 25 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu 27 Ocak’ta ‘Kırmızı Küre’, 4 Şubat’ta ‘Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam’ oyunlarını sergileyecek. AKM Çocuk Sanat Merkezi de, Bez Kalemlik Tasarımı, Seramik Anahtarlık, Kukla Yapım, Mum Yapım, Çanta Tasarım, Taş Boyama, Ahşap Boyama Atölyeleri ve Çocuk Arkeologlar Kazıda etkinliği çocukların el becerilerini geliştirirken problem çözme yeteneklerini de güçlendirecek. Daha fazla etkinlik için AKM’nin web sitesi biletler için ise biletinial.com adresi ziyaret edilebilir.



#sergi
#gösteri
#AKM
#Aktüel
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