Araba motorunda kedi mesaisi: Yavru kedi sesi işe yaramadı

Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çabası da yavru kedilerin ulaşılamayacak noktada olmaması nedeniyle sonuçsuz kalırken, araç sahibi otomobilini yakında bulunan bir oto servise götürdü. Burada görevli personel tarafından çıkartılan iki adet yavru kedi tekrar annelerinin bulunduğu siteye bırakıldı. Telefondan açtığı kedi sesi ile yavru kedileri bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan apartman görevlisi Fahri Uysal, "Yaklaşık 1 hafta 10 günlük 2 küçük kedi yavrusu araca girmiş. Herhalde 2-3 gündür falan araç içerisindeler anneleri taşımış, Yavru kedi sesi dinlettik, sese karşılık verdiler ama çıkmadılar" dedi