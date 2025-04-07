Araba motorunda kedi mesaisi: Yavru kedi sesi işe yaramadı

Antalya'da bir aracın motor kısmına giren yavru kedileri vatandaşlar telefondan kedi sesi açarak çıkartmaya çalıştı.
Kepez ilçesinde park halindeki aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi ve vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada araç başında bulunan vatandaşlar yavru kedileri araç motorundan çıkarmak için büyük uğraş verdi. Önce yavruların annesinin gelmesi beklendi. Araca yaklaşan yavru kedilerin annesi bir süre bekledikten sonra ayrılırken bu kez vatandaşlar yavru kedileri cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile çıkarmaya çalıştı. Ancak vatandaşların bu çabası sonuç vermedi.