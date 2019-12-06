Hayat Arakanlılar rikşa ile hayata tutunacaklar
AKTÜEL

Arakanlılar rikşa ile hayata tutunacaklar

Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek amacıyla ‘Gelir Temini Projesi’ başlatan Sadakataşı Derneği, mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılara insan ve yük taşıma aracı ile dikiş makinası dağıtılıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arakan
Arakan

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlılara yönelik üç bin aileyi hedefleyen ‘Gelir Temini Projesi’ başlattı. Proje kapsamında rikşa ve van olarak adlandırılan yük araçları ile kadınlara ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için dikiş makinası dağıtılıyor. Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, “Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin başlattığı saldırılar sonrası yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı komşu ülke Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Bu mültecilere hayatın her alanında katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Arakan

AİLE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI

Özdal, şöyle konuştu: “Mülteci kamplarında yoksul ailelerin geçimlerini sağlamaları için insan taşıma aracı olan rikşa, yük taşıma aracı olan van ve kadınlar için de dikiş makinası dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Onlara balık vermiyoruz, tutmayı öğretiyoruz. Hanımların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip bunları satarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Gelir Temini Projesi kapsamında yaklaşık 600 dikiş makinası dağıtımı gerçekleştirildi. Ülke şartlarına uygun tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan van tarzı yaklaşık 200 araç dernek tarafından ailelere teslim edildi.”

MESLEK DE ÖĞRENECEKLER

  • Özdal, kamplarda yaşayan Arakanlı mültecilere önümüzdeki süreçte 800 rikşa ve van, bin 400 dikiş makinasının daha dağıtımının gerçekleştirilerek toplamda 3 bin ailenin projeden yararlanmasının amaçlandıklarını belirtti. Özdal, “Arakanlılar hem meslek öğreniyor hem de ailelerinin geçimlerini sağlıyor. Ayrıca hanımlara dikiş kursları veriyoruz. Diktikleri kıyafetleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Van ve rikşa dağıtımlarıyla ulaşım ile yük taşımacılığı yapılıyor. Bu projelerle aileler kendi ayakları üzerinde durarak düzenli işe kavuşuyorlar” diye konuştu.

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