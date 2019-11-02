Artık bebekler de  kütüphanede

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Geçtiğimiz ay, kitaba erişim imkanı olmayan, daha çok kitabı kucaklamak isteyen minik okurları ve ailelerini sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. Karabük ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren bebek bölümlerinin ardından Türkiye’nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi Tokat›ta hizmete girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 0-3 yaş aralığındaki bebekleri hedef alan projesi okuma alışkanlığını erken çocukluk döneminde kazandırmayı ve aktif kütüphane kullanıcıları yetiştirmeyi hedefliyor. Kütüphanede yalnızca kitaplar değil, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar gibi materyaller de yer alıyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Karabük Üniversitesi işbirliği ile kütüphanelerde bebek kütüphanesi oluşturulması için düzenlenen Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı ve Çocuk Kütüphaneleri’nde okul öncesi dönemin ele alındığı “Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu” da sağlam bir alt yapı oluşturmak için yapılan kıymetli işlerden.

HAVUÇ KURDU BİDİKİ

Ailelerin; çocuklarının okul öncesi gelişimini fiziksel, bilişsel ve kavramsal alanlarda destekleyecek yayınlara olan ilgisi ise bu alanda kaliteli eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu ay ele alacağımız yayınlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan çıkan “Değerlerimle Büyüyorum- Havuç Kurdu Bidiki” serisi. Seri; “Bak Nasıl Paylaşmayı Öğreniyor, Bak Nasıl Arkadaşça Oynuyor, Bak Nasıl Yardımlaşıyor, Bak Ailesine Nasıl Bağlı” kitaplarından oluşuyor. Gülşen Ünüvar’ın yazıp Nurten Deliorman’ın resimlediği seride, bahsi geçen değerlere uygun hikayeler yer alıyor. 4 yaş üstü okuyucuya hitap eden Havuç Kurdu Bidiki, kimi zaman pazarda yoksul insanların ihtiyaçlarını alabileceği bir tezgaha, kimi zaman da bir karınca yuvasına konuk oluyor.

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PARMAK KUKLA TASARLAYALIM

Çocukların el becerilerini, hayal güçlerini geliştirmeyi hedef alan bir diğer seri de Damla Yayınevi’nden çıkan “Çok Kolay” serisi. “Parmak Kuklalar, Çiftlik Hayvanları, Kart Tasarımı ve Kağıttan Tasarımlar” kitapları ile 4 yaş üstü çocuklar, kitaptaki yönergelerle rengarenk parmak kuklalar tasarlayabilecek, teşekkür etmek için bir kart hazırlayabilecek ve üretmenin hazzına varabilecekler.