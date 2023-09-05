Asel bebek aranıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından beklenen yağışlar Aksaray’da etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde bir akaryakıt istasyonu sular altında kaldı. Yolda akıntıya kapılan pek çok araç, yolun hemen yakınındaki sulama kanalı ve tarım arazilerine sürüklendi. Korkunç dakikaların yaşandığı akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik ‘’2 dakika içinde her şey bitti. Araçlar gelip akaryakıt istasyonunda sığınmaya çalıştı. Onları da sel aldı götürdü’’ dedi. Sel sularına kapılan araçlardan birindeki Gülseren En (53) isimli kadın boğularak can verirken, 3 aylık Asel bebek ise annesinin kucağından kayarak kayboldu. Ekipler, minik Asel’i arama çalışmalarını sürdürüyor.

2 ÇOCUK ANNESİ DEFNEDİLDİ

Sel sularına kapılarak araziye düşen araçların birinde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülseren En’in cenazesi, Gücünkaya Camisi’nde kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Sel nedeniyle araçlarda mahsur kalan 14 vatandaş da UMKE, jandarma, polis ve itfaiye AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlar sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

SÜRÜKLENEN ARAÇTAN ÇIKTILAR

Sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla kurtulan Nazif Balcan ve Hayriye Balcan çiftinin 3 aylık bebeği Asel, akıntıya kapılarak kayboldu. Bunun üzerine 150 kişilik ekip, saat 06.00 sıralarına kadar arama yaptı ancak minik Asel’in izine rastlamadı. Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD’dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı. 70 kişiden oluşan ekip, kanalda sondalama yöntemiyle Asel bebeği arıyor.

Samsun’a 36 saatte 170 kilogram yağış düştü

Turuncu kod ile sel uyarısı yapılan Samsun’a 36 saatte 170 kilogram yağış düştü. Kısa sürede adeta göle dönen şehir merkezinde ev ve iş yerleri su bastı. Selden en çok Gülsan Sanayi Sitesi’nde etkilenirken, burayı vuran sel sularının boyu 1 metreyi buldu. Bölge esnafı sağlam kalan mallarını kurtarmak için büyük gayret gösterdi. Felaket sırasında can kaybı yaşanmazken, olayın ardından 1717 personel müdahale etti.

Şevket Şimşek Zöhre Şimşek

Dönüş yolunda sele kapıldılar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılıp sürüklenen otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi. Şevket Şimşek (62) ile eşi Zöhre Şimşek çiftinin kızlarını evine bıraktıktan sonra dönüş yolunda yakalandıkları selde hayatını kaybettiği öğrenildi. 500 metre sürüklenen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazesi, Hacıhalilli köyündeki kılınan namazın ardından, köy mezarlığında toprağa verildi.











