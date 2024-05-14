Asghar Farhadi Türk sinemaseverlerle buluştu

Sinematek; “The Salesman” ve “About Elly” gibi filmleriyle tanınan İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Asghar Farhadi’yi ustalık dersinde sinemaseverlerle bir araya getirdi. Farhadi, filmlerinde karakterleri nasıl oluşturduğunu ve filmlerinin nasıl uluslararası alana yayıldığı anlattı. İyi filmlerin genellikle seyirciler arasında çok konuşulan yapımlar olduğuna dair algıyı yanlış bulduğunu belirten yönetmen, “Bana göre seyirci başkalarıyla değil de kendi içinde, kendi dünyasında konuşuyorsa o film iyi, başarılı olmuş demektir" dedi.