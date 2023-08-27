Asıl amaç çok okunmak olmamalı

Su Çelikel





Y erel tarihçi Kâmil Aslıer, çocukken ilk okuduğu kitapların sevimli hayvanların, küçük çocukların başlarından geçen hikâyeleri anlatan, büyük yazılı, resimli ve bazen de şiir şeklinde yazılmış kitaplar olduğunu dile getiriyor. Aslıer, çocukken İsmail Hakkı Sunat Amca’nın Hikayeleri, Altın Dede Masalları, Yurdumuzun Hayvanları Serisi, Seyahat Hikayeleri, Ömer Seyfettin, Andersen Hikayeleri, Grimm Kardeşler’in masalları, Heidi ile Peter Pan gibi çocuk kitaplarını okumuş. Aslıer’in okuma alışkanlığı kazanmak isteyen çocuklara tavsiye ise, düzenli ve programlı okumalı, ilgi çeken konulardaki kitapları okumaya gayret etmeli.

Çocukken ilk okuduğunuz kitap nedir?

Çocukluğumda okuma yazma bilmeden önce yine okuma yazma bilmeyen babaannemle Kız Sanat Okulu mezunu olan annemin anlattığı masalları dinlerdim. Annem ayrıca bana masallarda okur bende can kulağı ile severek ve dikkatle dinlerdim. Okuma yazmayı öğrendikten sonra da bu alışkanlığım devam etti. Ayrıca kendi beğendiğim kitapları okumayı da ilave ettim. Çocukken ilk okuduğum kitaplar sevimli hayvanların, küçük çocukların başlarından geçen hikayeleri anlatan, büyük yazılı, resimli ve bazen de şiir şeklinde yazılmış kitaplardır. İsmail Hakkı Sunat Amca’nın Hikayeleri, Altın Dede Masalları, Yurdumuzun Hayvanları Serisi, Seyahat Hikayeleri, Ömer Seyfettin, Andersen Hikayeleri, Grimm Kardeşler’in masalları, Heidi ile Peter Pan gibi çocuk kitapları.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek okumalıyız

Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Düzenli ve programlı okumalı, ilgi çeken konulardaki kitapları okumaya gayret etmeli. İlerideki düşündüğümüz hayat ile ilgili bilgiler veren kitapları okumaya ağırlık vermeli ve çok önemli olarak da noktalama işaretlerine dikkate ederek okumalıyız.

Bugün çocuk olsaydınız kitap okur muydunuz?

Daha çok vakit ayırmaya hatta televizyon ve telefon kullanma vakitlerini de kitap okuma vaktine çevirmeye özen gösterirdim.

Faydalı işlerinizi boş zamanlarınızda değil vakit ayırarak yapın

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Vakitlerini güzel uğraşlarla geçirenlerin boş zamanları olamaz. Yapacağımız her güzel ve faydalı uğraşı, boş zamanlarımızda değil zaman ayırarak ve zamanımızı değerlendirerek yapmalıyız.

Yazar olmak isteyen çocuklar neler yapmalı?

Öncelikle çok okumalı ve kendisine güzel değerler kazandıracak faydalı kitapları seçmelidir. İşleyeceği konu hakkında doğru ve çok bilgi sahibi olmalı, peşin fikirli olmamalıdır. Yazacağı kitabın çok okunmasına değil okuyanlara güzellik vermesini amaç edinmelidir. Çok sözlük karıştırarak kelime haznesini büyütmelidir. Kelimeleri doğru biçimde ve yerli yerinde kullanmalıdır.







