Hayat Asitli saldırı mağduru Berfin 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı
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Asitli saldırı mağduru Berfin 12 saat süren zorlu ameliyattan çıktı

Asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 12 saat süren ameliyatı tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Berfin Özek
Berfin Özek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 12 saat süren ilk ameliyatından başarıyla çıktı.

Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 saatlik bir ameliyat süreci yaşandığını söyledi.

Berfin Özek'in yeni yüzüyle yeni hayatının da ilk günü olduğunu ifade eden Mutaf, "Ameliyat nasıl geçti? diye sorarlar. Ben hep aynı cevabı veririm. Ameliyat iyi geçmeden biz çıkmıyoruz. Biz çıktıysak iyi geçmiştir. Bu ameliyat da öyle oldu. Berfin şu anda uyandı ve odasına getirildi" dedi.

"1,5 ay sonra Berfin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum"

Berfin'in göz kapaklarındaki problemlerin giderildiğini belirten Mutaf, şöyle konuştu:

  • "Ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi. Beraberinde üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu. Burun delikleri kaybolmuştu bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnun şekli, eğriliği düzeltildi ve bundan sonraki aşamada yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, bu doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız üç günlük aralarla. İnşallah 1,5 ay sonra da Befin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum."

Mutaf, doğrudan doku genişletmeyle elde ettikleri yeni ve pürüzsüz deriyle yara bölgelerinin kaplanmasını, yanık bölgelerin derilerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştireceklerini aktardı.

Büyük değişikliklerin ikinci ameliyatta ortaya çıkacağına işaret eden Mutaf, "Şu anda Berfin'in genel görüntüsünde, aynı zamanda ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında, onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 12 saat süren bir anestezi ve ameliyat sürecinin sonrasında, mutlaka bu geceyi oldukça zor geçireceğiz. Dikkatli takip edilmesi gereken bir süreç" diye konuştu.

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