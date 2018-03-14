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Askere otostopla gitti

Otostopla 23 günde Edirne’den Kars’a giden genç, askerlik görevi için de aynı yöntemi tercih etti. İstanbul'dan Muğla'daki acemi birliğine otostop ile 3 günde ulaşan Mehmet Sendinç, birliğine teslim oldu.

Haber MerkeziIHA
Askeri birliğine kadar otostopla gitti.
Askeri birliğine kadar otostopla gitti.

İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Sendinç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir şirkette işe başladı.

Çalıştığı şirketten istifa eden Mehmet Sendinç, bir yıldır otostopla Türkiye’yi geziyor. Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde Edirne’den Kars’a günde 5 TL harcayarak gitti.

İstanbul'dan yola çıktı

Mehmet Sendinç, evine celp kağıdı gelince, vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi. İstanbul’da yakınlarıyla vedalaşan genç, kısa dönem olarak Muğla’da yapacağı vatani görevi için pazartesi günü otostop çekmeye başladı. İlk durak olarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen gezgin, burada Dağyenice göletinde kamp yaptı.

Bir gün Bursa’da dinlenen gezgin, daha sonra İzmir istikametine devam etti. Öğle saatlerinde ise Muğla’daki İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan seyyah, vatani görevine başlamadan önceki son fotoğrafını da sosyal medyadaki "degisikyollarda" kullanıcı isimli hesabından paylaştı.

Mehmet Sendinç, otostop macerasının başlangıcını şöyle anlattı:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe girdim. Çalışırken gezmeye uğraştım, fakat ikisini aynı anda yürütemedim. Ben de geçen yaz istifa ederek gezmeye karar verdim. Bunun için yeterli bütçem yoktu, biraz araştırma yapınca, otostop çekerek gideceğim noktalarda kamp kurarak çok daha ucuza gezebileceğimi fark ettim. Memleketimin 70 vilayetini karış karış otostopla gezdim. Bunu çok düşük maliyetlerle günde 3 liraya yaptım."

Askerlik için rota Muğla

Askerlik görevinin kısa dönem olarak Muğla'ya çıktığını anlatan Sendinç, "Oraya nasıl gideceğimi düşünürken en sevdiğim şekilde gitmeye, otostop çekmeye karar verdim. Şu an teslim olmama 5 gün var, ama ben yollardayım. Kısmet olursa askeriyeye otostopla teslim olacağım. Sevdiğim şekilde sevdiğim yere gideceğim, kısmetse vatani görevi tamamladıktan sonra göğsümde Türk bayrağı ile dünyayı otostopla gezeceğim" açıklamasında bulundu.

Yolda otostop çekerken sürücülerin daha rahat fark etmesi için renkli karton hazırlayan gezgin, kartonun üzerine de "Askerrail @degisikyollarda 98/1 Muğla" yazdı.

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