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Hayat Asr-ı evvel ve asr-ı sani ne demektir?
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Asr’ı-evvel ve asr’ı-sani ne demektir? Ülkemizde ikindi namazı hangisine göre kılınmaktadır?

'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir?

'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir? Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınlamakta olduğu Diyanet Takvimi’nde ikindi namazının vaktini, “asr-ı evvel” esasına göre düzenlemiştir ve namazlar asr-ı evvel içtihadına göre kılınmaktadır. İşte 'asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir? sorusuna yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir? İşte Diyanetin yanıtı:

"Asr-ı evvel", ikindi namazının ilk vakti; "asr-ı sânî" ise ikindi namazının ikinci vakti demektir. İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin sona ermesi ile başlar. Öğle namazının vaktinin ne zaman sona ereceği, fakihlerin kullandıkları delillerin farklılığı sebebiyle ihtilaflı olduğu için buna bağlı olarak ikindi namazının vaktinin başlayacağı zaman da ihtilaf konusu olmuştur.

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Buna göre İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed ile diğer üç mezhep imamına göre güneşin tepe noktasından batıya meyli sırasında oluşan gölge (fey-i zeval) hariç herhangi bir şeyin gölgesi kendisi kadar olunca öğle namazının vakti bitmiş ve ikindi namazının vakti başlamış olur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 255-256; Şirbînî, Muğnî’l-Muhtac, I, 190; Desûkî, Hâşiye, I, 177; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 12-14). İşte bu vakte “asr-ı evvel” (ikindi namazının ilk vakti) adı verilir.

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

İmam Ebû Hanife’ye göre ise öğle namazı vakti, “fey-i zeval” hariç bir şeyin gölgesi kendisinin iki katı kadar olunca sona erer. Bu vakte ise “asr-ı sânî” (ikindi namazının ikinci vakti) adı verilir (Kâsânî, Bedâî’, I, 122; Merğînânî, el-Hidâye, I, 255-256; Zeylaî, Tebyîn, I, 80).

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınlamakta olduğu Diyanet Takvimi’nde ikindi namazının vaktini, “asr-ı evvel” esasına göre düzenlemiştir ve namazlar asr-ı evvel içtihadına göre kılınmaktadır.

İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?
HAYAT
İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

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