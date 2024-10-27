Asr-ı evvel ve asr-ı sani anlamı
'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir? Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınlamakta olduğu Diyanet Takvimi’nde ikindi namazının vaktini, “asr-ı evvel” esasına göre düzenlemiştir ve namazlar asr-ı evvel içtihadına göre kılınmaktadır. İşte 'asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir? sorusuna yanıtı...
"Asr-ı evvel" ve "asr-ı sani" terimleri, İslam dini içinde namaz vakitlerini ifade etmek için kullanılan kavramlardır ve özellikle ikindi namazının vaktinin başlangıcı ve sonuyla ilgilidir:
'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir?
'Asr-ı evvel' ve 'asr-ı sani' ne demektir?
"Asr-ı evvel", ikindi namazının ilk vakti; "asr-ı sânî" ise ikindi namazının ikinci vakti demektir. İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin sona ermesi ile başlar.
Öğle namazının vaktinin ne zaman sona ereceği, fakihlerin kullandıkları delillerin farklılığı sebebiyle ihtilaflı olduğu için buna bağlı olarak
nın vaktinin başlayacağı zaman da ihtilaf konusu olmuştur.
Buna göre İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed ile diğer üç mezhep imamına göre güneşin tepe noktasından batıya meyli sırasında oluşan gölge (fey-i zeval) hariç herhangi bir şeyin gölgesi kendisi kadar olunca öğle namazının vakti bitmiş ve ikindi namazının vakti başlamış olu
r (Merğînânî, el-Hidâye, I, 255-256; Şirbînî, Muğnî’l-Muhtac, I, 190; Desûkî, Hâşiye, I, 177; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 12-14).
İşte bu vakte “asr-ı evvel” (ikindi namazının ilk vakti) adı verilir.
İmam Ebû Hanife’ye göre ise öğle namazı vakti, “fey-i zeval” hariç bir şeyin gölgesi kendisinin iki katı kadar olunca sona erer. Bu vakte ise “asr-ı sânî” (ikindi namazının ikinci vakti) adı verilir
(Kâsânî, Bedâî’, I, 122; Merğînânî, el-Hidâye, I, 255-256; Zeylaî, Tebyîn, I, 80).
Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınlamakta olduğu Diyanet Takvimi’nde ikindi namazının vaktini, “asr-ı evvel” esasına göre düzenlemiştir ve namazlar asr-ı evvel içtihadına göre kılınmaktadır.
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