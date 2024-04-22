Atalay ve öğrencileri Taksim’de

Atalay’ın öncülüğünde kurulan “Yeni Dinamizm” hareketi çatısı altında toplanan 50 sanatçının eserlerinden oluşan “İlhami Atalay ve Öğrencileri Resim Sergisi”, renklerin, desenlerin ve sanatın adeta şöleni oldu. Birçok ressamdan farklı olarak Atalay, öğrencilerinin eserleriyle birlikte kendi eserlerini de sergiliyor. Bu şekilde onlara verdiği değeri ortaya koyuyor. Birçok figürün yanı sıra Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı sergi, 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.