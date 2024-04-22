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Hayat

Atalay ve öğrencileri Taksim’de

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’ne konuk oldu.

04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:33 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Atalay’ın öncülüğünde kurulan “Yeni Dinamizm” hareketi çatısı altında toplanan 50 sanatçının eserlerinden oluşan “İlhami Atalay ve Öğrencileri Resim Sergisi”, renklerin, desenlerin ve sanatın adeta şöleni oldu. Birçok ressamdan farklı olarak Atalay, öğrencilerinin eserleriyle birlikte kendi eserlerini de sergiliyor. Bu şekilde onlara verdiği değeri ortaya koyuyor. Birçok figürün yanı sıra Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı sergi, 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.




#Sergi
#Aktüel
#İlhami Atalay
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