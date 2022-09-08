Atık minyatürle buluştu

Atık maddelerin sanat eserine dönüştürüldüğü “Döngü Minyatür” sergisi Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla sanatseverlerle buluştu. Nevmekân Sahil Galeri’de açılan sergide 19 sanatçının 67 eseri yer alıyor. Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı sergide sanatçılar kâğıt, beton, plastik, metal, deri başta olmak üzere çeşitli materyallerden minyatür eserler ortaya çıkardı.

GELENEKSEL SANATLA İLK BULUŞMA

Sergi açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok ünlü isim katıldı. Sanatçılara çalışmalarında deneyimlerini aktaran minyatür sanatçısı Taner Alakuş sanatı uluslararası alana taşımak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Proje, iki yıl önce ne yapalım diye düşünürken ortaya çıktı. Genç sanatçılarımız atıklardan hayal güçleriyle eserler oluşturdu. Geleneksel sanatlarda ilk defa atık maddelerden minyatür eserler yapıldı. Sıradan şeylere sıra dışı anlam ve değer yükleyerek onları sanat eseri yapıyoruz. Kentsel atıklardan minyatür eserler oluşturmaya devam edeceğiz.”

REKLAM

SADECE KİTAP SANATI OLMADIĞINI GÖSTERDİK

Küratörlerden Gülşah Pestil minyatürün sadece kitap sanatı olmadığını ifade ederek “Sergimizin misyonlarından biri de minyatür sanatının sadece küçük boyutlu kitap eserleri olmadığını, aynı zamanda çağdaş sanatın farklı bir ifade biçimi olduğunu ortaya koymak. Biz de bunu geleneksel malzemenin dışına çıkarak göstermek istedik” dedi.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverlerden Aleyna Aslan “Geleneksel sanat aslında arka planda kalmıştı, tekrar revaç bulmaya başladı. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gelenekselin modern sanatla buluşması ve tekrardan insanların önüne sergiyle çıkması, bu kadar ilgi görmesi gerçekten gurur verici” değerlendirmesinde bulundu. Sergi, Nevmekân Sahil Galeri’de 7 Ekim’e kadar görülebilecek.