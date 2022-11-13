Auerbach’ın Çello Konçertosu ilk kez Türkiye’de

Borusan Sanat, 2022 yılını Aralık ayında hazırladığı zengin konser programıyla kapatıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) dünyaca ünlü şef ve solistleri konuk ederken, Borusan Quartet sahnesini yıldız bir isimle paylaşıyor. Borusan Müzik Evi ise hazırladığı heyecan verici konser programıyla müzikseverler ile buluşuyor.

21. yüzyılın viyolonsel elçisi, Louis Vuitton Vakfı’nda kurduğu “La Classe d’Excellence de Violoncelle” ile genç nesle birikimlerini aktaran Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak İstanbul’a geliyor. BİFO’nun ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Bu heyecan verici akşamda BİFO, konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetiminde müzik tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan, Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.

REKLAM

Borusan Quartet’in 2022 yılında vereceği son konserin konuk solisti, Voice of Hope (Umudun Sesi) albümüyle büyük beğeni toplayan, viyolonsel sanatçısı Camille Thomas olacak. “Müziğin, kalbin sınırlarını genişlettiğine inanıyorum, böylelikle her şeyi daha içten hissedebiliyorsunuz. Müzik insan ruhunun güzelliği ve yüceliği konusunda bize umut veriyor” sözleriyle yorumculuğunu güçlendiren duyguları anlatan Thomas, Türkiye’de bulunmayı ve buradaki sanatçı dostlarıyla konser vermeyi çok sevdiğini de sıkça dile getiriyor. 19 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek bu konser öncesinde, Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle müzikseverleri karşılayacak.

Rembrandt Trio, heyecan verici repertuvarıyla 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

KOD MÜZİK İŞ BİRLİĞİYLE

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik iş birliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, serüvenine bu yıl da devam ediyor. Son yıllarda yeraltı elektronik müzik/tekno dünyasında canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan Bristol’lü ikili Giant Swan, 34. Nova Muzak serisi kapsamında 10 Aralık saat 21.00’de Cumartesi günü Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak.

REKLAM

Yaptığı müziği “deneyimsel” olarak nitelendiren Zafer Aracagök, 24 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne geliyor. Bu konserde 2021 çıkışlı Shoedrift ön planda olacak olsa da SIFIR, son üç yıl içinde yayınladığı albümlerinden seçme dekompozisyonları da müzikseverlerle paylaşacak. Flütte Mehmet Ali Taşlı, vokalde ise Ezgi İrem, konuk sanatçı olarak bazı parçalarda Zafer Aracagök’e eşlik edecek.

BORUSAN KLASİK’TEN CANLI YAYIN

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e, internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden; mobil ortamda App Store ve Google Play Store’dan cihazlara indirilebilecek “Karnaval” uygulamasıyla, ayrıca iPad için yine App Store’dan indirilebilecek “Karnaval Radyo” uygulamasından erişilebilir.

REKLAM

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından temin ediliyor. Etkinliklerde, PDF bilet ve konser özelinde mobil cihazlardan belirlenen karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunuluyor.

Kanun ve piyano ikilisi bir sahnede

Lilian Tonella Tüzün, Esra Berkman.

Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün ikilisinin yeni albümü New Music for Kanun and Piano, Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle 2 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde olacak.Ayrıca caz müziği klasikle buluşturan Rembrandt Trio, Borusan Müzik Evi sahnesine geliyor. Rembrandt Trio’nun, yakında çıkacak albümlerinin ilk teklisi Melodie Antique, dinleyenlere müziğin farklı dönemlerine götüren sürükleyici bir hikâye sunuyor. Rembrandt Trio, heyecan verici repertuvarıyla 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

HAYAT Müzik belirli bir sınıfa ait değil