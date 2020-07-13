İşte ilk atamalar: Ayasofya'ya atanacak 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu

Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler dünyaca ünlü mabedde kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

Ferruh Muştuer

FETİH SURESİ OKUMUŞTU

Alpcan Çelik

24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii’nin imam ve müezzinleri belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 86 yıl sonra kapılarını cami olarak cemaate açacak olan Ayasofya’ya ilk imam olarak Ferruh Muştuer, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in görevlendirilmesi bekleniyor. 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu. İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelik de Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik’in de Kur’an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor. 27 yaşındaki Çelik, Selimiye’de görevine başlamadan önce duygu dolu bir anısını şöyle anlatmıştı: “Selimiye’de çalışmaya başlamadan 4 yıl önce, buraya gelip içeriye girmiştim; ‘Rabbim belki bize bir ezan okumayı bize nasip eder, lütfeder’ diye dua etmiştim. Ettiğim o dua gerçekleşti. O duanın neticesinde Rabbim bize hem imamlık hem de müezzinlik nasip etti.”

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OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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KIRAAT, İLİM VE SES

Atamalar yapılırken imamlarda hem kıraat hem ses güzelliği hem de ilmi birikim kriterleri göz önüne alınırken, müezzinlerde ise özellikle ses güzelliği esas alındı. Ayasofya Camii’nde yapılacak düzenlemeler bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da gündeme gelecek. Toplantıda alınacak karar sonrası Ayasofya’daki düzenlemeler de netlik kazanmış olacak. Ardından o düzenlemeler süratle hayata geçirilecek.

OYNAT 03:09 Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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