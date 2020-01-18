Hayat Ayasofya konuşulacak
KÜLTÜR SANAT

Ayasofya konuşulacak

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”nda değerlendirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, inşasından bu yana mistik bir yapı olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle farklı amaçlara hizmet eden bir dünya mirası olarak öne çıkıyor. Ayasofya’nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, 24-25 Eylül’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenecek. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Takeshi Ishizaki, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Doç. Dr. Hasan Fırat Diker’in ana konuşmacı olduğu sempozyum, 28 Şubat’a kadar bildiri gönderimine açık olacak. Sempozyumun ana konuları arasında: “Anıtın mimarisi ile sanat ve mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve korunması”, “Anıtın kentsel çevresi ve bu çevrenin korunması” ve “İnşaat ve jeofizik mühendislikleri alanlarında yapısal özellikleri, deprem riski, jeo-fiziksel araştırmalar, hasarsız yöntemlerle yapılan testler ve sonuçları” yer alıyor.

Füruğ’a söz vermiştim
HAYAT
Füruğ’a söz vermiştim
Rusya ve İran İdlibi yakıyor

Rusya ve İran İdlib'i yakıyor

​Putin ve Hamaney, Suriye'de bebek öldürmeye devam ediyor.
Atinadan ABye şantaj

Atina'dan AB'ye şantaj

​AB'deki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyecekler.
CHPdencemevi istismarı

CHP'den
cemevi istismarı

​CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.
Onbinler uğurladı

Onbinler uğurladı

​PKK terör örgütüne ve hain teröristlere lanet yağdı.
FETÖ'den<br>dosyası varmış

FETÖ'den
dosyası varmış

​İyidil'i tahliye eden hakim 2008 yılında HSK'ya şikayet edilmiş.
Karne sevinci

Karne sevinci
Karanlık adam

Karanlık adam

​Ortadoğu'da yaşanan her savaş, darbe ve işkencede parmağı var.
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

​GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit, 97 yaşındaydı.
Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, İdlib'den paylaştı.
Son 'drift'ini yaptı

Son 'drift'ini yaptı

​Polis peşine düştü: 2035 yılına kadar ehliyetine el koydu
179 terörist sınır dışı

179 terörist sınır dışı

​İçişleri Bakanlığı, yancı teröristlerin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Morales: Hataydı

Morales: Hataydı

Bolivya Eski Devlet Başkanı'ndan itiraf gibi açıklamalar.
Haksız<br>rekabete 'dur'

Haksız
rekabete 'dur'

Rekabet Kurumu, 20 banka hakkında ön araştırma başlattı.
İstanbul yüzde <br>81 ile kitlendi

İstanbul yüzde
81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın etti, trafik durma noktasına geldi.
Havada denizde ve karada

Havada denizde ve karada

​İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur' operasyonu başladı.
Kuzey <br>Irak'tan acı haber

Kuzey
Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.