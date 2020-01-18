Ayasofya konuşulacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, inşasından bu yana mistik bir yapı olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle farklı amaçlara hizmet eden bir dünya mirası olarak öne çıkıyor. Ayasofya’nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, 24-25 Eylül’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenecek. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Takeshi Ishizaki, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Doç. Dr. Hasan Fırat Diker’in ana konuşmacı olduğu sempozyum, 28 Şubat’a kadar bildiri gönderimine açık olacak. Sempozyumun ana konuları arasında: “Anıtın mimarisi ile sanat ve mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve korunması”, “Anıtın kentsel çevresi ve bu çevrenin korunması” ve “İnşaat ve jeofizik mühendislikleri alanlarında yapısal özellikleri, deprem riski, jeo-fiziksel araştırmalar, hasarsız yöntemlerle yapılan testler ve sonuçları” yer alıyor.

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