Kilise, cami ve müze olarak hizmet veren Ayasofya neden bu kadar önemli?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili gözler Danıştay'ın resmi olarak yapacağı açıklamadaydı. Dünya gündeminden de bomba etkisi yapan Ayasofya'nın iabdete açılışı ile Hristiyan dünyasında gergin bir hava oluştu. Ayasofya’nın çok konuşulmasının sonrasında vatandaşlar, böylesi önemli bir yapı ile ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, kilise, cami ve müze olarak hizmet veren bin 500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya’nın önemi nedir? Ayasofya neden bu kadar önemli? Ayasofya, hem İslam hem de Hristiyan coğrafyası için ne ifade ediyor?
İstanbul'un sembollerinden biri olan Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesi için Danıştay kararını verdi.
Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalar tüm dünyada da bir yandan etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi topraklarında bulunan ve fethin en önemli semboli olan Ayasofya ile ilgili kararını hedefine alan ülkeler ise söz sahibi olma gayreti içine girdi. Yunan Başpiskoposu Lerominos sert bir çıkış yaparak “Türkler buna cüret edemez” ifadelerini kullanarak ileri gitme cesaretini göstermişti.
Ayasofyanın Müslümanlık için yeri büyük. Özellikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle, Ayasofya'nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı.
Ayasofya Hristiyanlar için neden önemli?
Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.
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Ayasfoya Müslümanlar için neden önemli?
Fatih Sultan Mehmet İStanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden, kılıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla, bu güne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı.
Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürdü.
Fatih Sultan 1 Haziran 1453 de Ayasofya için bir vakıf kurar ve aşağıdaki vakıf senedini yazdırır:
“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir”