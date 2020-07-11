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Hayat Kilise, cami ve müze olarak hizmet veren Ayasofya neden bu kadar önemli?
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Ayasofya neden bu kadar önemli?

Kilise, cami ve müze olarak hizmet veren Ayasofya neden bu kadar önemli?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili gözler Danıştay'ın resmi olarak yapacağı açıklamadaydı. Dünya gündeminden de bomba etkisi yapan Ayasofya'nın iabdete açılışı ile Hristiyan dünyasında gergin bir hava oluştu. Ayasofya’nın çok konuşulmasının sonrasında vatandaşlar, böylesi önemli bir yapı ile ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, kilise, cami ve müze olarak hizmet veren bin 500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya’nın önemi nedir? Ayasofya neden bu kadar önemli? Ayasofya, hem İslam hem de Hristiyan coğrafyası için ne ifade ediyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'un sembollerinden biri olan Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesi için Danıştay kararını verdi.

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalar tüm dünyada da bir yandan etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi topraklarında bulunan ve fethin en önemli semboli olan Ayasofya ile ilgili kararını hedefine alan ülkeler ise söz sahibi olma gayreti içine girdi. Yunan Başpiskoposu Lerominos sert bir çıkış yaparak “Türkler buna cüret edemez” ifadelerini kullanarak ileri gitme cesaretini göstermişti.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz ne zaman?
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz ne zaman?

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

Sosyal medyada da gündem düşmeyen Ayasofya'nın tarihi önemini merak eden vatandaşlar, Ayasofya’ya dair birçok soruya yanıt aramaya devam ediyor.

Danıştay'ın resmi açıklaması ile insanlar Ayasofya'nın önemini de araştırmaya başladı. Gerçekten Ayasofya'nın önemi nedir?

Kilise, cami ve müze olarak hizmet veren bin 500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya’nın önemi nedir? Ayasofya neden bu kadar önemli?

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
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Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında Sultanahmet Camisi’nin yan kısmında bulunan Ayasofya, günümüzde binlerce yabancı turist tarafından ziyaret edilerek dünyaca popüler bir yapı.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.

Ayasofya neden bu kadar önemli?

Ayasofyanın Müslümanlık için yeri büyük. Özellikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle, Ayasofya'nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı.

Ayasofya Hristiyanlar için neden önemli?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.

477 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'daki ilk cuma namazı heyecanı: Sevinç feryatları koptu
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477 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'daki ilk cuma namazı heyecanı: Sevinç feryatları koptu

Ayasfoya Müslümanlar için neden önemli?

Fatih Sultan Mehmet İStanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden, kılıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla, bu güne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı.

Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürdü.

"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası
GÜNDEM
"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası

Fatih Sultan 1 Haziran 1453 de Ayasofya için bir vakıf kurar ve aşağıdaki vakıf senedini yazdırır:

  • “İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir”

Fetih ve Ayasofya
HAYAT
Fetih ve Ayasofya

Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu
GÜNDEM
Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu

#AyasofyaCamidir gecenin gündemi oldu: Ayasofya'ya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir
FOTOĞRAF 37
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Ayasofyaya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir
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Rabbim bize nice güzel fetihler nasip eyle.
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Dermanımız davamızda gizlidir. Lütfen gercek ol Ayasofya
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Şu notu unutmayın Reis 15 temmuz 14:53'te açar Ayasofya'yı.
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Biz seni hep cami bildik.
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O gün, hep birlikte Allahu Ekber!
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Göğe doğru yükselen minarelerine müminlerin tekbirleri, salavatları, aminleri eşlik etsin.
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Yükselsin minareden tekbir sesleri Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya..
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Ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan
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Ayasofya'nın cami olmasını istemeyenlere inat #AyasofyaCamidir.
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Ayasofya, Ey muhteşem mabet; Gel etme, Bizi terketme!... Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip, Yine seni camiye çevireceğiz.
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Seni görmek için gittiğim İstanbul'a İçinde namaz kılmak için de gideceğim inşallah.
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Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak... Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel yakındır.
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Çok şükür, bu güne kadar hep cami diye telafuz ettim
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Ayasofya'nın değerini anlamını bilemeyen,bilmek istemeyen batı özentisi cahillerin artık susma vakti geldi.
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Ayasofya İstanbul Fethinin sembolüdür. O kadar şehidi boşuna mı verdik? Ayasofya müze veya kilise değil camiidir.
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Ayasofya’ya halı almak ne demek?Ayasofya’ya halı olurum..
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Bundan böyle #AyasofyaCamidir diyeceksiniz!
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Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes.. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es..
Title
Ayasofya namazın yeniden dirilişi imanın tazelenişi olmalı
Title
Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.
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Hasretle beklenen, o kardan aydınlık sabahlara doğru...
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Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.
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Kaybettiklerimizi bir bir geri alıyoruz. #AyasofyaCamidir
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Bir gün gelecek #Kudüs de özgürlüğüne kavuşacak!
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Bugünleri gösteren yüce Rabbime hamd olsun. #AyasofyaCamidir
Title
#AyasofyaCamidir bize Fatih'in emanetidir..
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Ne demişti Necip Fazıl:gençler bugün mü, yarın mi bilmem fakat, Ayasofya açılacak!
Title
Zulüm 2020'de bitti diyeceğiz!
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Ey İslam’ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya!
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Bir akıl gelecek ki ; akıllar delirecek.
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Bu yıl #15Temmuz tarihî bir âna şahitlik edecek! Türkiye’nin istiklâl ve istikbal mücadelesinde bir milat olarak tarihe geçecek...
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Bir Cuma ansızın gelebiliriz...
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Onu müze yapıp zincire vuran zihniyet utansın!
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Zulüm bitti Ayasofya..
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Hasret sona eriyor. Ayasofya asliyetine kavuşuyor. Ver Mehteri!
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Sana ulaşmak için kerpetenlerle Sur'un dişlerini söktük!
#AyasofyaCamidir gecenin gündemi oldu: Ayasofya'ya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir
Danıştay'ın, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açılan davanın kararını yarın açıklaması beklenirken gece saatleri boyunca Twitter'da #AyasofyaCamidir hashtagine zirveye oturdu. Kullanıcılar Ayasofya'nın tekrar cami olması için binlerce tweet attı. İşte o paylaşımlardan bazıları....


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