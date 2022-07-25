Ayasofya'yı 2 yılda 6,5 milyon kişi ziyaret etti

İstanbul’un fethinin simgelerinden biri olan ve 86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, iki yıl önce Danıştay 10. Dairesi’nin kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle yeniden camiye çevrildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı merasimle ibadete açıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonraki süreci ve ziyaretçi sayısını İstanbul Müftü Vekili Aktürkoğlu anlattı. Ayasofya’nın fetihle birlikte camiye dönüştürülmesinin İslam tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu söyleyen Aktürkoğlu, “Dünyada bulunan bütün kutsal mekanların ziyaret akınına uğraması gibi Ayasofya da yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışının ikinci yılında 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı” dedi.

İHTİDA TÖRENLERİ AYASOFYA’DA TESCİLLENİYOR

Aktürkoğlu, Ayasofya’nın ihtida merasimleri için de özellikle tercih edildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Daha önce Müslüman olmuş veya Müslüman olmaya karar verenler, o anın Ayasofya’da tescillenmesi için hocalarımızdan rica ediyorlar. Hocalarımız ihtida merasimini Ayasofya’da gerçekleştiriyor. Günlük ortalama üç, beş civarında dünyanın her yerinden İslamiyet’i seçenler ihtida merasiminin orada yapılması için bize çok talepte bulunuyor. Bu da bizi çok sevindiriyor.”

REKLAM

Yıl dönümünde ziyaretçi aktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde yerli ve yabancı turistler akın etti. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soludu. Ziyaretçilerden Türkan Çakır, caminin beklediğinden daha kalabalık olduğunu söyledi. Ankara’dan geldiği için çok sevindiğini belirten Çakır, “Ziyaretimiz böyle bir güne denk geldiği için çok mutluyuz. İlk defa geldim. Maneviyatı çok güzel. Anlatılmaz ancak yaşanır” dedi.

İlmi faaliyetler yoğunlaşacak

Ayasofya Medresesi’nin açılmasıyla ilmi faaliyetlerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Aktürkoğlu, şu anda cami dersleri seviyesinde hocaların kürsüden tefsir ve hadis dersleri verdiğini ifade ederek, yaz döneminde 1,5 aylık bir araya girildiğini, eylülden itibaren hem çevrim içi hem de yüz yüze tefsir ve hadisin yanında Peygamberimiz’in hayatından örneklerin anlatılacağı derslerin yapılacağını aktardı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı



