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Hayat Aydınlı çift gençken aşık oldu 29 yıl sonra dünyaevine girdi Geç gelen mutluluk
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Aydınlı çift gençken aşık oldu 29 yıl sonra dünyaevine girdi: Geç gelen mutluluk

Aydın'da romantik filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Gençken birbirlerine aşık olan 55 yaşındaki Birsen Yanılmaz ile 60 yaşındaki Hüseyin Kaya, farklı hayatlar kursa da bağlantılarını hiç kopartmadı. 29 yıl sonra yeniden bir araya gelen çift, dünya evine girdi.

Haber Merkezi AA
Çift, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çift, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti. O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti. Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.

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"Son noktayı koyduk"

Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Nikah merasiminde çiftin yakınları da yer aldı. Dünya evine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.

Yakınları ‘İmkansız' dedi ama onlar el birliği ile evlendi
FOTOĞRAF 12
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Esenyurt Meydanı'nda dolaşan Esra Dalkılıç, doğuştan yürüme engelli ve boyu kısa olan bir telefon tamir servisinde çalışan Murat Akdoğan ile tanıştıktan sonra görüşmeye devam etti.
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Dalkılıç, “Onu kısa sürede çok sevdim” dediği Murat Akdoğan'a “Seni seviyorum” dediğini ancak, bu sözlerin üzerine “Yanımdan git. Benimle olamazsın” diyerek bağırıp- çağırdığını anlattı.
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Dalkılıç, çok sevdiği Akdoğan ile görüşmeye devam ettiğini, ailesinin bu yakınlaşmayı anlayınca tepki göstererek, elinden telefonunu aldığını, dışarı çıkmasını kısıtladığını, gizlice annesinin cep telefonundan mesaj göndererek buluşmayı sürdürdüğünü belirtti.
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Murat Akdoğan, ailesini karşısına almayı göze alan, istettiği halde olumsuz yanıt aldığı, çok sevdiği Esra Dalkılıç'ı kaçırmaya karar verdiğini, bir arkadaşının arabasını evlerinin önüne getirdiğini ve gece yarısı Bağcılar'daki bir arkadaşının evine 1.5 yıl önce gittiklerini söyledi. Murat Akdoğan ile Esra Dalkılıç bir hafta sonra nikah masasına oturarak nikah kıyarken, genç kızın ailesi onu dışladı.
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Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar ile kısa süre önce tanışan çift, düğün yapamamalarının içlerinde ukde olarak kaldığını söyleyince hazırlıklar başladı.
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Vardar, Avcılar'daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çift, için bir kır bahçesinde düğün yaptı. Evlerinin bazı ihtiyaçları da hayırseverler tarafından karşılandı.
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Düğüne arkasında, “Allah ayırmadıkça kullara şans vermiyoruz” yazılı engelli aracıına dönüştürülmüş hafif ticari araç ile gelen çift uzun süre alkışlandı. Birbirlerinin ellerini bırakmayan çiftten gelin Esra Dalkılıç Akdoğan, “Dün akşam kına gecemizi yaptık.​ İkimiz de düğün özlemi vardı. Ahmet Halit Vardar başkan düğün organizasyonunu üstlendi. Bu kadar muhteşem düğün gececeği aklımızdan geçmezdi” dedi.
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Düğüne katılan AK Parti 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Bu aşkın romanı yazılmalı. Aşık Veysel'in dediği gibi; Kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez. Bu evlatlarımız o yolu gösterir kıldı” dedi.
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Külünk'ün bu sözleri üzerine iki gencin gözleri doldu. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellilerin sesi olmaya ve onları mutlu kılmak için çaba harcamaya devam edeceklerini, unutulmaz bu düğüne katkı veren herkese teşekkür borçlu olduklarını söyledi.
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Vardar, Bir arkadaşımız, gelinliği, biri damatlığı hazırladı. Kır bahçesini bir arkadaşımız tahsis etti, biri kuaförü, bir diğeri ev eşyalarını. Şarköy Belediyesi de 3 gün 3 gece bir otelde balayı hediye etti. Kısacası el birliği ile yılın düğününü yaptık dedi.
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Düğünde davetlililer çifte takı takmak için, birbirleri ile adeta yarıştı.
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Yakınları ‘İmkansız' dedi ama onlar el birliği ile evlendi
Esenyurt'ta oturan doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37), ailesinin karşı çıkmasına rağmen, 1,5 yıl önce kendisine kaçarak evlenen Esra Dalkılıç (20) ile düğünlerini geç de olsa yaptı. Yakınlarının evlilikleri için 'İmkansız' dediği evlilik ardından el birliği ile yapılan düğünde mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin düğün masraflarını ve evlerinin bazı ihtiyaçlarını hayırseverler karşıladı.
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