Aydınlı çift gençken aşık oldu 29 yıl sonra dünyaevine girdi: Geç gelen mutluluk
Aydın'da romantik filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Gençken birbirlerine aşık olan 55 yaşındaki Birsen Yanılmaz ile 60 yaşındaki Hüseyin Kaya, farklı hayatlar kursa da bağlantılarını hiç kopartmadı. 29 yıl sonra yeniden bir araya gelen çift, dünya evine girdi.
Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti. O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti. Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.
"Son noktayı koyduk"
Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Nikah merasiminde çiftin yakınları da yer aldı. Dünya evine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.