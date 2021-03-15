Hayat Aylak bir hayat mümkün mü?
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Aylak bir hayat mümkün mü?

Gençlerin dünyayı dinlemesinin okula gitmelerinden daha makul olduğunu, aslında eğitim hayatımızdan aklımızda kalanların hep okuldan kaçtığımız günlerle ilgili anılardan oluştuğunu iddia eden yazar, tüm savlarını bir araya getirerek oluşturduğu eserde aylakların toplum tarafından dışlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aylaklar İçin Bir Savunu Robert Louis Stevenson çev. Seda Çıngay Mellor Kafka Kitap 2020 114 sayfa
Aylaklar İçin Bir Savunu Robert Louis Stevenson çev. Seda Çıngay Mellor Kafka Kitap 2020 114 sayfa

İskoçyalı şair ve yazar Robert Louis Stevenson ismi hepimize çocukluğumuzda okuduğumuz Define Adası isimli kitaptan tanıdık gelecektir. Stevenson’un 1881’de yazdığı bu eser dönemin çocuk dergilerinde yayınlandık sonra meşhur olmuş, bugüne kadar ünü uzanmıştır. Ancak bizlere Stevenson’u hatırlatacak bir eser daha var. O da Aylaklar İçin Bir Savunu. Stevson bir yazar olarak oldukça çalışkan bir isim olsa da dünyanın daha farklı bir yer olup olmayacağı noktasındaki düşüncelerini “temellik hakkı” üzerinden de temellendirmişti. Böylece yarı ciddi, yarı mizahi bir metimn olan bu kitap ortaya çıktı. Gençlerin dünyayı dinlemesinin okula gitmelerinden daha makul olduğunu, aslında eğitim hayatımızdan aklımızda kalanların hep okuldan kaçtığımız günlerle ilgili anılardan oluştuğunu iddia eden yazar, tüm savlarını bir araya getirerek oluşturduğu eserde aylakların toplum tarafından dışlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Eser boyunca yazarın farklı konulardaki fikirleriyle de karşılaşsak da gülmek, yiyip içmek ve açık havada yatıp uzanmak gibi basit zevklerin tadını çıkarmayı öğütlediği satırlarda çalışma etiğinin reddine dair aklımızı karıştıracak nice yargıyla da karşılaşacağız.

Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.