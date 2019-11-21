Hayat Aylan bebek bir değil milyonlardır
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Aylan bebek bir değil milyonlardır

Meclis’te düzenlenen ‘20. Ulusal Çocuk Forumu’na 81 ilden çocuk hakları temsilcisi çocuklar katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözüm ona medeni dünya, Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu. Ancak, sizler unutmayın ki bir gün aynı acı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, hatta milyonlardır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 il temsilcisi çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 il temsilcisi çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla TBMM Konferans Salonu’nda “20. Ulusal Çocuk Forumu” düzenlendi. Foruma, 81 ilden çocuk hakları temsilcileri çocuklar da katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözüm ona medeni dünya, Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu. Ancak, sizler unutmayın ki bir gün aynı acı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, hatta milyonlardır” dedi. Şentop, şunları söyledi: “Üzülerek ifade etmek gerekir ki, halen çok fazla sayıda çocuk eğitim hakkından mahrum kalmaktadır. Engelli, göçmen ve mülteciler ile özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara mutlaka eşit düzeyde eğitim olanağı sağlanmalıdır” Şentop, “Küresel barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların tüm haklarına saygı olmadan gerçekleşemez” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN TEMASI BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasında etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çocukların bu yıl için belirledikleri “Biz Büyük Bir Aileyiz” temasının, gelecek adına kendilerine büyük ümit verdiğini bildirdi. “Bizim kültürümüzde çocuğa her zaman özel bir önem verilmiştir” diyen Selçuk, çocuk haklarına verilen önemin en somut göstergelerden birinin 23 Nisan Çocuk Bayramı olduğuna işaret etti. Selçuk, “Bizler, çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz ve gayemiz siz çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir dünya bırakabilmek. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en önemli vazifelerimizden biri” dedi. UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de “Bizim hedefimiz her bir hakkın bütün çocuklar için de olmasıdır. Öncelik, her zaman çocukların olmalıdır” şeklinde konuştu.

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