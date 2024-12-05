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“Azerbaycan Atabeyleri” gala yaptı

“Azerbaycan Atabeyleri” gala yaptı

04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
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Azerbaycan Atabeyleri galası
Azerbaycan Atabeyleri galası

Bakü’de, 12-13. yüzyılda Azerbaycan’da hüküm sürmüş Atabeyler devletinin kurucusu Şemseddin Eldeniz ile dönemin komutanlarından Kara Sungur’un hayatını konu alan Azerbaycan Atabeyleri belgeselinin galası yapıldı. Şahdah Film ile Türk yapım şirketi İkinciyeni Film tarafından sinema filmi tarzında çekilen belgeselin galasına, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, filmin oyuncuları, kültür, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı. Filmin devamını getirmek istediklerini söyleyen filmin yapımcısı Önder Furkan Besli, “Kültürlerin benzer olduğunu çok iyi biliyorduk. Tarihimizin de benzer olduğunu gördük” dedi.


TÜRK DÜNYASINDA KARŞILIK BULACAK

Filmin yönetmeni Mecit Güven ise Atabeyler devletiyle alakalı hiçbir iş yapılmadığını belirterek, “Bu işten sonra şimdiye kadar gölgede kalmış fakat çok önemli, özellikle Selçuklu döneminde bu coğrafyaya bu kadar etki etmiş birçok karakterin gün yüzüne çıkarak Türk dünyasında çok büyük bir karşılık yaratacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Filmde Şemseddin Eldeniz rolünü canlandıran Zabit Samedov, daha önce Kuruluş Osman dizisinde oynadığını, dolayısıyla tarihi filmler konusunda tecrübeli olduğunu belirtti. Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde bugünkü Azerbaycan topraklarında yaşanan olayları anlatan belgeselin yaklaşık 100 kişilik çekim ekibinde Türk ve Azerbaycanlı çalışanlar yer alırken, rollerin tamamını Azerbaycanlı aktörler oynadı. Çekimlerinde Azerbaycan’ın tarihi mekanları kullanılan film, yakın zamanda Azerbaycan sinema salonlarında gösterilmeğe başlanacak.


#kültür sanat
#Azerbaycan Atabeyleri
#gala

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