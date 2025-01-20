Aziz Mahmûd Hüdâyi vakfı üç aylar boyunca mazlum coğrafyalara yardım elini uzatıyor

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda, üç aylarda rahmet mevsimi Ramazan ayı sonuna kadar mazlum coğrafyalarda binlerce savaş mağduru dul-yetim-hasta-muhtaç aileye gıda, zekât, fidye ve fitre dağıtımı yapacak. Vakıf aynı zamanda, Ramazan ayı boyunca başta İstanbul merkezlerimiz olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda İftar sofraları kuracaktır.
Vakıf üç aylar boyunca Filistin-Gazze, Suriye, Sudan, Lübnan, Afganistan ve Afrika başta olmak üzere, savaş mağduru dul-yetim-hasta-muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, zekât, fidye ve fitre dağıtımı yapacak, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracaktır. Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı aynı zamanda imkânları nispetinde Balkanlar ve Orta Asya bölgelerinde de Ramazan çalışmalarına devam edecektir.
Hüdayi Vakfı aynı zamanda, İstanbul’da bulunan Üsküdar ve Küçük Çamlıca merkezlerinde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere İftar ve Sahur verecektir. Vakfın İstanbul’da bulunan takribi 10.000 kayıtlı fukara aileye ve talebelere gıda yardımı ve zekât- fidye-fitre dağıtımı yapacaktır.