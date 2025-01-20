Aziz Mahmûd Hüdâyi vakfı üç aylar boyunca mazlum coğrafyalara yardım elini uzatıyor

çağrısı ile 2025 Ramazan çalışmalarına başlayan Hüdayi Vakfı, diğer yıllara nazaran yardımlarını öncelikli olarak savaş bölgelerine çevirdi.

çağrısı ile 2025 Ramazan çalışmalarına başlayan Hüdayi Vakfı, diğer yıllara nazaran yardımlarını öncelikli olarak savaş bölgelerine çevirdi.

Vakıf üç aylar boyunca Filistin-Gazze, Suriye, Sudan, Lübnan, Afganistan ve Afrika başta olmak üzere, savaş mağduru dul-yetim-hasta-muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, zekât, fidye ve fitre dağıtımı yapacak, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracaktır. Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı aynı zamanda imkânları nispetinde Balkanlar ve Orta Asya bölgelerinde de Ramazan çalışmalarına devam edecektir.