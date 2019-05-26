Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Baba yadigarı kütüphaneyle yakından ilgileniyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Baba yadigarı kütüphaneyle yakından ilgileniyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 6 yıl önce vefat eden Tarihçi-Yazar İlyas Karagöz’ün 80 yıllık yaşamına sığdırdığı yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı 'Livera Köyü Özel Kütüphanesi', kitapseverler ve araştırmacıların uğrak yeri oluyor. Karagöz'ün geriye bıraktığı mirasına, oğlu Mehmet Karagöz sahip çıkıyor.

Haber Merkezi DHA
Tarihçi- yazar İlyas Karagöz tarafından oluşturulan köy kütüphanesi, araştırmacıların dikkatini çekiyor.
Tarihçi- yazar İlyas Karagöz tarafından oluşturulan köy kütüphanesi, araştırmacıların dikkatini çekiyor.

Maçka ilçesinin, eski adı 'Livera' olan Yazlık Mahallesi’nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin antik tarihi ile ilgili araştırmalar yapan tarihçi- yazar İlyas Karagöz tarafından evinin bir bölümünde yaptırılan özel kütüphane, kitapseverler ve araştırmacılardan ilgi görüyor.

6 yıl önce yaşamını yitiren İlyas Karagöz'ün geriye bıraktığı kütüphaneye oğlu Mehmet Karagöz, sahip çıkıyor. Gününün büyük bölümünü kütüphanede geçiren Karagöz, 1980 yılında açılan ve yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı baba yadigarı kütüphaneyle yakından ilgileniyor. Mehmet Karagöz, baba mirasını korumak ve vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vasiyetini yerine getirdiler

'Trabzon-Maçka Yer Adları', 'Mitolojide Doğu Karadeniz', 'Tarihsel Süreçte Trabzon Halkı', 'Antik Çağlardan Günümüze Maçka İnsanı' ve 'Olaylar' adlı eserleri, biriktirdiği kitapları ve özel eşyaları da kütüphanede bir araya getiren oğlu Mehmet Karagöz, kütüphanenin herkese açık olduğunu belirtti. Karagöz, şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Babam vasiyetnamesinde, kütüphanenin köyde kalmasından yana olduğunu belirtmişti. Onun isteğini yerine getirdik. Kendi bedeni nasıl ki Livera topraklarında çürüyecekse, kitaplarının da aynı yerde çürümesinden yana olduğunu bize söylemişti. Çünkü babam, ‘Ben, aç gezdim kitap aldım’ derdi. Şu anda üniversite öğrencileri araştırma yapmak için kütüphaneye geliyor.
  • Bizler de gerekli yardımı yapıyoruz. Kütüphanemiz halka açık, bu sene Kültür Bakanlığı’nın sayesinde kütüphaneyi resmileştiriyoruz, merak eden, isteyen gelecek araştırmasını yapacak, okuyacak."

Babasına ait kitapları özenle muhafaza eden Mehmet Karagöz, resmileşmesini beklediği kütüphanenin, Türkiye’de tek özel köy kütüphanesi olduğunu da söyledi.

Rahim ameliyatında unutulan sargı bezi 9 ay sonra çıkarıldı
HAYAT
Rahim ameliyatında unutulan sargı bezi 9 ay sonra çıkarıldı

Otomobilin arka koltuğundaki buzağı şaşırttı
HAYAT
Otomobilin arka koltuğundaki buzağı şaşırttı

Karaktere göre koku veriyor
HAYAT
Karaktere göre koku veriyor
500 kilometreyi yakalayacak

500 kilometreyi yakalayacak

​Türkiye'nin otomobilinde detaylar ortaya çıkıyor.
Biletler tükeniyor

Biletler tükeniyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlayacak.
2 milyar hesabı sildi

2 milyar hesabı sildi

​Sosyal medya devi hesapları silmeye devam ediyor.
'Eyvah' para etmez

'Eyvah' para etmez

​Bakan Soylu, S-400'lerin alımına ilişkin açıklama yaptı.
Camı silerken<br>vinç devrildi

Camı silerken
vinç devrildi

​Bursa'daki olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Mal varlığına<br>el konulacak

Mal varlığına
el konulacak

'​Fuatavni' hesabını kullanan FETÖ'cü hakkında karar.
Bayram öncesi<br>yoğun mesai

Bayram öncesi
yoğun mesai

TBMM, yeni askerlik sistemi de görüşülecek.

Ödemeler<br>31 Mayıs'ta

Ödemeler
31 Mayıs'ta

​İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak.
8.0 büyüklüğünde deprem

8.0 büyüklüğünde deprem

​Ülke sallanmaya devam ediyor.
Salı günü başlıyor

Salı günü başlıyor

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

​Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı.
Kuşatma

Kuşatma

​ABD, Dedeağaç'ta 'düşmanca' adımlar atıyor.
Muvazzaflara<br>FETÖ kelepçesi

Muvazzaflara
FETÖ kelepçesi

​Kars'ta gözaltına alınan askerlere hapis cezası.
Çukurda suçüstü

Çukurda suçüstü

Polisi karşılarında görünce 'ölü taklidi' yaptılar.
Askerlik yasası ertelenmeli

Askerlik yasası ertelenmeli

​Uzmanlar, ani olarak düşecek olan er sayısının güvenlik açığı doğuracağından endişe ediyor.
Darbenin<br>izleri silindi

Darbenin
izleri silindi

​Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlük Adası'na dönüştürülmesini öngören projede sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.