Bağcılar’da eğitime büyük yatırım: Aynı anda 7 yeni okulun inşaatı devam ediyor

Bağcılar’da yaşayan çocuklar ve gençler için birçok önemli projeyi hayata geçiren Bağcılar Belediyesi, eğitim alanında da gıpta edilecek işlere imza atıyor. Bu maçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye destek veriyor

İlçeye bir yandan yeni okullar yapılırken diğer yandan da riskli okul binaları güçlendiriliyor. Bu çalışmaların her aşamasında yer alan Bağcılar Belediyesi, arsa temini, proje hazırlığı, ruhsat işlemleri ve yapım aşamasında destek veriyor.

7 okulun inşaatı devam ediyor

Bu kapsamda şu anda ilçe genelinde 7 yeni okulun inşaatı devam ediyor. Yeni okullar, yalnızca fiziksel yapı anlamında değil; eğitimde kaliteyi artıracak donanım ve imkanlarıyla da öne çıkıyor. Geniş ve aydınlık sınıflar, bilim ve teknoloji laboratuvarları, kütüphaneler, spor ve sosyal alanlar gibi birçok detay, öğrencilerin her yönden gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

4 okulun güçlendirmesi yapılıyor

Eğitim kurumlarında deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla güçlendirme ve yenilemesi de yapılıyor. Binalar temelden tavana bakıma alınıyor. Sınıf zeminleri, duvarları ve kolonları güçlendirilirken, okul binasının kapı, pencere, lavabo ve sınıf zeminleri de yenileniyor. Okul binasına yeni yangın merdiveni yapılırken, elektrik hat tesisatı, iç ve dış cephesi boyası da yapılıyor. Çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 2 okulun güçlendirmesi tamamlanırken 4’ünün ise devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız.

Tekli eğitime geçişte büyük bir aşama kaydediyoruz