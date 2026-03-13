Yeni Şafak
Bağcılar’da eğitime büyük yatırım: Aynı anda 7 yeni okulun inşaatı devam ediyor

15:4013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
İlçeye bir yandan yeni okullar yapılırken diğer yandan da riskli okul binaları güçlendiriliyor.
İlçeye bir yandan yeni okullar yapılırken diğer yandan da riskli okul binaları güçlendiriliyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. İlçede şu anda yeni 7 okulun inşaatı ve 4 okulun güçlendirmesi devam ediyor. Yatırımlarla ilçenin eğitim alt yapısının güçleneceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Okullarımızın sayısındaki artışla bölgemizdeki tekli eğitime geçişte çok büyük bir aşama kaydetmiş olacağız” dedi.

Bağcılar’da yaşayan çocuklar ve gençler için birçok önemli projeyi hayata geçiren Bağcılar Belediyesi, eğitim alanında da gıpta edilecek işlere imza atıyor. Bu maçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye destek veriyor

İlçeye bir yandan yeni okullar yapılırken diğer yandan da riskli okul binaları güçlendiriliyor. Bu çalışmaların her aşamasında yer alan Bağcılar Belediyesi, arsa temini, proje hazırlığı, ruhsat işlemleri ve yapım aşamasında destek veriyor.

7 okulun inşaatı devam ediyor

Bu kapsamda şu anda ilçe genelinde 7 yeni okulun inşaatı devam ediyor. Yeni okullar, yalnızca fiziksel yapı anlamında değil; eğitimde kaliteyi artıracak donanım ve imkanlarıyla da öne çıkıyor. Geniş ve aydınlık sınıflar, bilim ve teknoloji laboratuvarları, kütüphaneler, spor ve sosyal alanlar gibi birçok detay, öğrencilerin her yönden gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

4 okulun güçlendirmesi yapılıyor

Eğitim kurumlarında deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla güçlendirme ve yenilemesi de yapılıyor. Binalar temelden tavana bakıma alınıyor. Sınıf zeminleri, duvarları ve kolonları güçlendirilirken, okul binasının kapı, pencere, lavabo ve sınıf zeminleri de yenileniyor. Okul binasına yeni yangın merdiveni yapılırken, elektrik hat tesisatı, iç ve dış cephesi boyası da yapılıyor. Çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 2 okulun güçlendirmesi tamamlanırken 4’ünün ise devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız.

Tekli eğitime geçişte büyük bir aşama kaydediyoruz

Yeni projelerle birlikte, ilçede eğitime yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi, güvenli, nitelikli ve çağdaş ortamlarda eğitim görmeleri için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Okullarımızın yapımı tamamlandığında modern, güvenli binalara kavuşmuş olacağız. Böylece ilçemizin eğitim alt yapısı daha da güçlenmiş olacak. Ayrıca okullarımızın sayısındaki artışla bölgemizdeki tekli eğitime geçişte çok büyük bir aşama kaydetmiş olacağız” dedi.

