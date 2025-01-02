Bağımlılıkla topyekûn mücadele

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni yılda hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı hedefleyen projeleriyle Türkiye’nin spor ve gençlik politikalarındaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Gençlerin

geleceğe hazırlanması ve sporun bir yaşam tarzı haline getirilmesi amacıyla bakanlık, 2025 yılını kapsayan stratejik hedeflerini belirledi. Hedefler hazırlanırken spor altyapısından sosyal projelere, uluslararası organizasyonlardan eşitlikçi politikalara kadar birçok adım gençliğe ve topluma dokunan geniş bir çerçevede ele alındı.

ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ

Bakanlık, modern spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda kararlı adımlar atıyor.

2025 yılında düzenlenecek olan Asya-Avrupa Triatlon Şampiyonası, Avrupa Üniversiteler Arası Masa Tenisi Şampiyonası ve U19 Avrupa Kürek Şampiyonası gibi etkinlikler sayesinde, Türkiye’nin spor diplomasisindeki etkisi daha da artacak.

DÜNYA STANDARTLARINDA TESİSLER

Ortaya konan vizyon çerçevesinde bakanlığın, 2025 yılı içinde toplamda 150 yeni spor tesisini açması hedeflendi. Bu tesisler arasında 30 yeni yüzme havuzu, 50 spor salonu ve 70 mahalle tipi spor alanı yer alacak. Ayrıca, Türkiye’nin spor turizminde söz sahibi bir ülke haline gelmesi amacıyla, mevcut spor tesislerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve yeni yatırımlarla desteklenmesi planlanıyor. Spor altyapısının geliştirilmesiyle sporu toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan Bakanlık, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Türkiye’nin küresel dünyadaki spor gücünü artırmayı hedefliyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE SPORUN GÜCÜ

Bağımlılıkla mücadelede sporun etkin bir rol oynadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılında bu alandaki çalışmalarını daha da genişletmeyi planlıyor. 48 milyon TL’lik bir bütçe ile sporun bağımlılıkla mücadeledeki önleyici rolü vurgulanacak ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması sağlanacak.

Bakanlık, gençlik merkezlerinde sağlanacak psikososyal destek hizmetlerini yaygınlaştırarak 1 milyon gençle birebir görüşme hedefliyor. Bu kapsamda, dayanışma projeleriyle gençlerin sosyal bağları güçlendirilecek ve topluma entegrasyonu artırılacak.

BARINMA ÇÖZÜMLERİ VE YENİ YURTLAR

Gençlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 50 yeni yurt inşa edilmesi ve mevcut yurt kapasitesinin 1 milyon 200 bini aşkın öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi önemli kampüslerde yurt projeleri devreye alınacak.

ETKİNLİKLERE FARKLI BİR BOYUT

Yurtlar sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak aynı zamanda gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu doğrultuda, yurtlarda düzenlenecek etkinliklerin sayısı yüzde 30 artırılacak ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi teşvik edilecek.

Bakanlık, dezavantajlı gruplara yönelik spor politikalarını genişletmeyi amaçlıyor. Kırsal bölgelerde spor tesisleri yaygınlaştırılacak, kadın ve engelli bireyler için özel projeler hayata geçirilecek. 2025 hedefleri doğrultusunda, engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılım oranının yüzde 15 artırılması ve kadın sporcuların sayısının yüzde 25 artırılması öngörülüyor.

OKULDA İLK ADIM SPORLA OLACAK

2025 yılı itibarıyla toplamda 10 bin okul spor kulübü kurulması planlanıyor. Bu kulüpler aracılığıyla 2 milyon öğrenci sporla buluşturulacak ve çocukların erken yaşta sporla tanışması sağlanacak. Ayrıca, beden eğitimi derslerinin kapsamı genişletilecek.

GENÇLİK KAMPLARI İLE SOSYAL EŞİTLİK

Bakanlık, düzenli olarak gerçekleştirilen gençlik kamplarının kapasitesini yüzde 20 artırarak yılda 1 milyon gencin bu kamplardan yararlanmasını hedefliyor. Katılımcıların yüzde 40’ının dezavantajlı bölgelerden seçilmesi sağlanarak sosyal eşitlik teşvik edilecek.

SPOR TEKNOLOJİLERİ VE AR-GE

Spor ekonomisini güçlendirmek amacıyla teknoloji tabanlı projeler geliştirilecek. Türkiye, spor endüstrisinde lider ülkelerden biri olmayı hedefliyor. Bu kapsamda spor teknolojileri alanında yapılacak

Ar-Ge yatırımlarıyla yenilikçi projeler hayata geçirilecek. Yapılacak spor tesislerinde ve okullarda kullanılacak spor materyallerinde yerli ve milli ürünlerin kullanım oranı artırılacak.



