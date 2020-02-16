Bahar önce şarkılarla gelir

Bahar, İstanbul ve Pera adlı üç eserle dinleyicilerini selamlayan Dinçer Öztürk, şarkı adlarını hayatının önemli dönüm noktalarından etkilenerek seçti. İstanbul doğumlu olan sanatçı, 1998 yılında Pera Güzel Sanatlar Akademisi’ne başladı. Melih Güzel’in hocalığıyla eğitimine devam etti. Solo çalışmalar yaptı ve Pera Segovia gitar orkestrasında çok sayıda konser verdi.

Pera Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders alırken, tanıştığı Bahar Hanım’la evlendi. İlk albümüne isim olarak da eşinin adı olan Bahar’ı seçti. Böylece albümünün üç şarkısının adı belirmiş oldu.

AKM, CRR gibi salonlarda solo ve orkestra olarak klasik müzik konserleri veren Öztürk, 2000 yılından sonra Fatih Erkoç başta olmak üzere çeşitli sanatçılar ve gruplarla müzik hayatına devam etti. Uzun yıllar Jazz Turca Orkestrası ile birlikte kültür konserleri verdi.

Aşkına Eşkıya (TGRT – Show TV), Güz Gülleri (Star TV), Düğün Şarkıcısı (Kanal D), Ezo Gelin (Show TV), Kalp Gözü (Kanal 7), Şeytan Sofrası (Kanal 7) gibi birçok dizinin müziğine gitarıyla eşlik etti.

Dinçer Öztürk

BABASI İÇİN MÜZİĞE ARA VERMİŞTİ

Babasının rahatsızlığı nedeniyle aktif müzik hayatına ara vermek zorunda kaldı. İş hayatına yöneldi ve müziği hobi olarak sürdürdü.

Müzikten daha fazla uzak kalamayan Dinçer Öztürk, iki aşkından biri olarak tarif ettiği gitarıyla “Bahar” albümü vesilesiyle yeniden buluştu.

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Yapımcılığını ve aranjörlüğünü Alpay Ünyaylar’ın üstlendiği albümünü, Pro Ünyaylar etiketi ile müzik piyasasına sundu.

Dinçer albüm sürecini aktarırken “Gitar yirmi yıldan daha uzun bir süredir hayatımda. Nereye gidersem, ne yaparsam yapayım o hep benimle oldu. Eşim, arkadaşlarım, çalıştığım sanatçılar, dinleyicilerim bu sürece hep şahitlik ettiler. Şimdi daha geniş çevrelere hitap etmek istedim. Galiba doğru zamanı ancak yakalayabildim. Bundan sonra daha aktif bir müzik yolculuğuna çıkacağım. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Dinçer Öztürk’ün, enstrümantal öğeli Bahar albümüne tüm dijital marketlerden ve online müzik kanallarından erişmek mümkün.