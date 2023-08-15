Bahçeleri okuma rehberi

İsmail Karakurt





Kaç yıl oldu bilmiyorum ağaçları ve bahçeleri okumaya/ yazmaya başlayalı? Bu temayı işleyen kitapları gördüğümde ne yapar ne eder peşine düşer ve kitaplığıma katarım. İşte onlardan biri daha; Alfa Yayınlarının Haziran 2023 kitapları arasında çıkan Bahçeler Nasıl Okunur? Kitap; Bahçeler, Evler, Moda, Modern Binalar ve Semboller başvuru serisinin ilki. Lorraine Harrison’un bu kitabının bir de alt başlığı var: Bahçe İşlerinde Hızlandırılmış Kurs.

Bahçeler tabiatın bahşettiğini iyileştirme girişimidir. Hani F. Hölderlin “Saf yaşamda, tabiat ve sanat birbirleriyle uyumlu bir karşıtlık içindedir.” diyor ya, Bahçeler Nasıl Okunur? işte bu bakış açısıyla okunduğunda, sorunun cevabı daha kitabın kapağını açar açmaz göze çarpan bilgiyle netleşiyor. Çünkü açıklamaya göre kitap, yurtiçi ve yurtdışındaki bahçeleri değerlendirmek için değişmez arkadaşınız olmalıdır, önerisiyle karşılaştırıyor bahçe severleri. Bir bahçe, daha çok ağaç-bitki-su değişkenlerinden mürekkeptir. Kitabın hazırlanış amacının ipuçları, bahçelerin öyküsü içindedir. Bahçelerin öyküsüne geçmeden içindekilere göz atalım.

Önsözle başlıyor Giriş, Bahçe Tipleri, Bahçe Stilleri, Ağaçlar, Bitkiler ve Çiçekler, Peyzaj Öğeleri, Bahçedeki Yapılar, Öğeler başlıklarıyla devam ediyor. Bu başlıkların hemen altındaki Ekler bölümdeyse Sözlük, Kaynaklar, Dizin ve Teşekkür yer almaktadır.





BAHÇELERİ TANIMA BECERİSİ

Kaç kişi Juliet Nicolson’ın Önsöz’de, “Altı yaşımdan beri, yani ellerimi şimşir çitlerin tüylü tepelerinde gezdirdiğim o zamanlardan beri, bu kapalı alanın kokusuna, dokunuşuna, görüntüsüne ve saf duyarlılığına bayılırım.” dediği bahçelerde büyümüştür. Ona göre “Herhangi bir bahçeyi tanımanın güzelliği, çok sevilen bir kitabı yeniden okumak gibidir.”

Bahçeler Nasıl Okunur?, bahçeciliğin kronolojik tarihinden ziyade, bahçe gezilerine dair hızlandırılmış bir kurs kitabıdır. Başka bir deyişle ziyaretçiler göz önünde bulundurularak tarihi ya da modern, kamusal ya da özel herhangi bir bahçe gezisi için hazırlanmış rehberdir. Bu yaklaşımla kullanıldığında, bahçelerin tarihi etkileri, kökenleri, tipleri ve stillerini tanımamıza ve tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Birçok kültürden ve ülkeden bahçe fotoğrafları, ziyaret edilecek yerlerin zenginliği ve çeşitliliği hakkında fikirler verirken, ayrıntılı çizimler, görseller her bir bahçenin dikkat edilmesi gereken özelliklerini ayrıntılarıyla örneklemektedir. Bu terkip, okura ve ziyaretçiye, bir bahçeyi oluşturan birbirinden farklı birçok öğeyi yorumlaması ve anlaması bakımından görsel bir dil sağlamaktadır. Bu dile göre kaçımız güzel bir bahçede gezerken neye nasıl baktığının gerçekten farkında? Tam bu farkındalık noktasında Bahçeler Nasıl Okunur?, bir bahçeye nasıl yaklaşılacağı ve görüleceğinin yanı sıra hatta bir bahçeyi gezme rotasının yönetilme biçimidir de, diyebiliriz.





GEÇMİŞE YOLCULUK

Başlangıçta doğaçlama bir turla 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar bahçe ziyaretçisi, en keyifli faaliyet için, bu yolda yürüyerek bahçe tipleri, bahçe stilleri, ağaçlar, bitkiler ve çiçekler, peyzaj öğeleri, bahçedeki yapılarla diğer öğeleri tanımaya çalışıyor. XIII. Louis’in, 1640’ta Paris’teki Jardin Royal des Plantes Medicinales’in (şimdi Jardin des Plantes) kapılarını bahçe ziyaretçilerine açtırdığında susayanlar için limonata sattırdığı bilgisi de ilginç bir ayrıntı.

Bahçe düzeninin bilinen en eski kayıtları Antik Mısır’a aittir ve MÖ 2000 öncesine dayanır. Yazar, bir bahçeye tarih verme sorununu da dile getirir. Sorunu daha basitleştirerek, bir bahçeye dikkatlice bakarken bu yeni bir bahçe mi? Değilse, ne zamandan beridir burada? Bir tarihi şemaya uygun mu, bir dönemi mi yansıtıyor? Bu bahçe zaman içinde evrim geçirip farklı stillerin etkilerini birleştirmiş mi? sorularını kendimize sormamızı ister. Bu anlamda çok az bahçenin “saf ve katışıksız” olduğunu da belirtir.

Harrison’un bahçe tiplerine girişindeki açıklama ve soruları yol göstericidir. Genellikle bahçe tipleri işlevine göre zenginlik, güç ve statünün temsilidir; hatta teolojik ve felsefi düşünceleri ifade edebilirler. Yine de pratikte birçoğunun bir güzellik bahşetmek ve etrafa güzel kokular yaymak için kurulduğunu da kabul eder. Çünkü bir bahçenin amacı görünüşünü derinden etkiler; bu nedenle sorulacak ilk sorulardan biri “Bu bahçe ne için? Neden burada?” sorusu ile ziyaretçiyi karşı karşıya bırakır. Bahçe tiplerini işlevlerine göre görselleriyle birlikte Asalet Bahçeleri, Sefa Bahçeleri, Ev Bahçeleri, İslami Bahçeler, Düşünme Bahçeleri, Şifa Bahçeleri diye tasnif eder. “Bir bahçenin başarısı için gelişmiş bir stil anlayışı hayati önem taşır” diyerek de bahçe stillerini Düzenli Bahçeler, Aşırılık Bahçeleri, Fransa ve Hollanda Biçimselliği, İngiliz Peyzajı, Çiçekli Biçimsellik, Bahçedeki Sanatçı… şeklinde sıralar.

Bahçeler ağaçlarladır. Yapaydır, hudayinabit değildir. Ne kadar küçük olursa olsun ağaçsız bir bahçe düşünülemez. Yapraklı ağaçlar bahçelerin olmazsa olmazıysa, çiçekleri de geçici yıldızlardır. Çiçekli ağaçların güzelliği her zaman nefes kesicidir. Güzelliğiyle birlikte ağaçların ve çiçeklerin parklar, çevre düzenlemesi, ağaçlı yollar, tarhlar, korular gibi yaşam alanlarındaki etkisinin yanında iklimlere ve mevsimsel değişiklere katkısı bilinen bir şeydir. Özellikle çevrenizdeki çiçekli/ çiçeksiz bitkilerin düzenlemesinde bir sanatçı elinin dokunuşunu hemen hissedersiniz. Bahçe peyzajında ağaçlar kadar çim, çimen de önemlidir. Tabi su fantezileri, şelaleler, bahçe içlerindeki yapılar, süslemeleri ve dekorasyonları da.





KENTLEŞME VE BAHÇELER ÜZERİNE

Modern tarım kır bitkilerini, çayırları yok ettiği gibi kentleşme/ kentsel dönüşüm de bahçelerin, ağaçların, çiçekli çiçeksiz yeşilliklerin canına okumuştur. Bu düşünceden sonra Bahçeler Nasıl Okunur? kitabındaki çoğu bilgiler nostaljik gelebilir. Bir de bahçeler bütün özgünlüklerine rağmen doğaları gereği yaşayan, değişen ve ölen varlıklardır.

Sonuçta bahçeler bir fikrin manzarası ve hayal gücünün arzuladığıdır. Bu iyi çalışılmış kitaptan bilgileri, notları, görselleri, çizimleriyle zamanın kutsadığı bahçeler, bitkiler, ağaçlar geçmişten günümüze nasıl ve niçin okunur, bunun cevabını öğreniyoruz. Her şeyden önce, yaşları her ne olursa olsun, yaşadığınız yerde, çevrenizde varsa böyle bahçeler, mutlaka ziyaret edin, farklı bakış açılarıyla yeni güzellikler keşfedin ve keyfini çıkarın!







