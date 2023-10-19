Bakan Koca: Gazze'de tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz" dedi.
İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Eş-Şifa Hastanesine sığınan Filistinliler, günlerdir en temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinli Eşref el-Beravi yaptığı açıklamada "Burada hayat yok. Yaşam için gereken asgari ihtiyaçlardan yoksunuz: Su, yiyecek ve yatak yok" ifadelerini kullandı. "Cehennemden kaçtık." diyen 38 yaşındaki İbrahim Saada "Trajik bir hayat yaşıyoruz. Suyumuz, elektriğimiz yok. Tuvalete gitmeyi bile bilmiyoruz. Güven içinde yaşamak istiyoruz. Evimde ailemle birlikte yaşamak istiyoruz. Savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.
Hamas ve işgalci İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, terör devletinin polisleri de Filistin’in Batı Şeria bölgesinde baskınlara devam ediyor. İşgal güçlerinin Tulkarem kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında çatışma çıktığı ve sekiz Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik katliam saldırılarına tepki gösterdiği videonun TikTok tarafından kaldırıldığını ve hesabının kapatıldığını duyurdu. 'Politika ihlali' gerekçesiyle hesabın 'kalıcı olarak' kapatıldığını duyuran Maviş, "Her ne olursa olsun, zalimlere karşı sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız." dedi.
Geçtiğimiz günlerde uluslararası medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Biden’ın da ileri sürdüğü iddia, Beyaz Saray ve İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından ‘söz konusu bilginin teyit edilemediği’ açıklanarak yalanlanmıştı. İngiliz gazeteci Piers Morgan da hiçbir delil ile kanıtlanamayan ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasını 11 Ekim’de Talk TV’deki programında ifade etmişti. Morgan bir hafta sonra, Mısırlı televizyoncu Bassem Youssef’u ağırladığı yayında bu kez konuyu dile getirmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. Ünlü gazeteci, ‘Ben asla ama asla böyle bir şey söylemedim’ dedi.