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Bakan Koca: Gazze'de tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de sağlık hizmetlerinin önünün kesildiği ve Türkiye olarak buna karşı mücadele edildiğini bildirdi.

19:56 . 19/10/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz" dedi.


Hamas’ın 40 bebeği öldürdüğünü ileri süren İngiliz gazeteci Morgan gerçekler ortaya çıkınca kendi ifadelerini yalanladı: ‘Ben asla öyle bir şey söylemedim’
Hamas’ın 40 bebeği öldürdüğünü ileri süren İngiliz gazeteci Morgan gerçekler ortaya çıkınca kendi ifadelerini yalanladı: ‘Ben asla öyle bir şey söylemedim’

Geçtiğimiz günlerde uluslararası medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Biden’ın da ileri sürdüğü iddia, Beyaz Saray ve İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından ‘söz konusu bilginin teyit edilemediği’ açıklanarak yalanlanmıştı. İngiliz gazeteci Piers Morgan da hiçbir delil ile kanıtlanamayan ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasını 11 Ekim’de Talk TV’deki programında ifade etmişti. Morgan bir hafta sonra, Mısırlı televizyoncu Bassem Youssef’u ağırladığı yayında bu kez konuyu dile getirmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. Ünlü gazeteci, ‘Ben asla ama asla böyle bir şey söylemedim’ dedi.



#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
#Gazze
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