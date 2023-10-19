Bakan Koca: Gazze'de tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda

Geçtiğimiz günlerde uluslararası medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Biden’ın da ileri sürdüğü iddia, Beyaz Saray ve İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından ‘söz konusu bilginin teyit edilemediği’ açıklanarak yalanlanmıştı. İngiliz gazeteci Piers Morgan da hiçbir delil ile kanıtlanamayan ‘Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti’ iddiasını 11 Ekim’de Talk TV’deki programında ifade etmişti. Morgan bir hafta sonra, Mısırlı televizyoncu Bassem Youssef’u ağırladığı yayında bu kez konuyu dile getirmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. Ünlü gazeteci, ‘Ben asla ama asla böyle bir şey söylemedim’ dedi.