İşgalci İsrail güçlerinden Nur Şems Mülteci Kampı’na baskın: Sekiz Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında sekiz Filistinli hayatını kaybetti, 10 İsrail polisi de yaralandı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail polisi Filistin’in Batı Şeria bölgesinde baskınlara devam ediyor. İsrail polisinin Tulkarem kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında çatışma çıktı. Kamptaki çatışmalar sırasında patlama meydana gelirken, baskında sekiz Filistinli hayatını kaybetti, 10 İsrail polisi de yaralandı. İsrail polisi, dün geceden bu yana kampta en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.