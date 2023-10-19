Dünya 13 gündür sessiz: Bebek katili İsrail Gazze'yi yok etmeye çalışıyor

Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu.
İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 13`üncü gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Gazze`ye düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
10.11:
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.
09.20:
İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.
07.07:
İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
03.30:
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.
03.19:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
02.46:
İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
01.51
: İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.
00.02:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinli genç öldürüldü.
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1 saat önce