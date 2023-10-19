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Dünya 13 gündür sessiz: Bebek katili İsrail Gazze'yi yok etmeye çalışıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 13. gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Zeynep Karçığa
09:38 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu.

Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu.

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 13`üncü gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Gazze`ye düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.


İşte dakika dakika yaşananlar...
10.11:
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.
09.20:
İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.
07.07:
İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
03.30:
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.
03.19:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
02.46:
İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
01.51
: İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.
00.02:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinli genç öldürüldü.
#Filistin
#İsrail
#Gazze
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