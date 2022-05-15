Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür isimli programda, bu hafta kendisini konu alan skece ilişkin paylaşım yaptı. Kendisinin taklidini keyifle izlediğini ve güldüğünü belirten Bakan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

Abone Ol