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Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür isimli programda, bu hafta kendisini konu alan skece ilişkin paylaşım yaptı. Kendisinin taklidini keyifle izlediğini ve güldüğünü belirten Bakan Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebatiden Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Aziz Aslan - Nureddin Nebati

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidi yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan ve 'sansür' iddialarının konuşulduğu skece ilişkin Bakan Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAKAN NEBATİ YANIT VERDİ: GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM

Bakan Nebati, Twitter hesabından skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

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