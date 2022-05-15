Bakan Nebati'den 'Güldür Güldür' paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidi yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan ve 'sansür' iddialarının konuşulduğu skece ilişkin Bakan Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
BAKAN NEBATİ YANIT VERDİ: GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM
Bakan Nebati, Twitter hesabından skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.
Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim 😃 https://t.co/Ahapy6hHzv
Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim 😃 https://t.co/Ahapy6hHzv— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 14, 2022