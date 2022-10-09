Hayat Bakanlığı kandırıp destek almıştı Ödülünü LGBT lobisinden aldı
KÜLTÜR SANAT

Bakanlığı kandırıp destek almıştı: Ödülünü LGBT lobisinden aldı

Sponsorluğunu ABD ve Hollanda Kraliyeti'nin yaptığı Altın Portakal Film Festivali'nde, Kültür Bakanlığı'ndan 950 bin TL destek alındıktan sonra senaryosu değiştirilen ve LGBT lobisine özendirilen 'Kurak Günler' filmi dokuz ödül birden aldı. Filmin destek aldıktan sonra senaryosunun değiştirilmesi ve eşcinsel içeriklere yer verilmesi büyük tartışlara yol açmıştı. Aile kurumunu hedef alan filmin dokuz ödül birden almasına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakanlığı kandırıp destek almıştı: Ödülünü LGBT lobisinden aldı
Altın Portakal'da LGBT rezaleti

Yönetmen Emin Alper’in “Kurak Günler” filminin Cannes Film Festivali’nde LGBT’ filmlerinin yer aldığı “Queer Palm” ödüllerine de adaylığını koyması beyaz perdede tartışmalara yol açmıştı.

ABD ve Hollanda Kraliyeti'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali'nde dokuz ödüle layık görülen LGBT içerikli film büyük tepki çekti.

Yönetmen Emin Alper
Yönetmen Emin Alper

BAKANLIĞI KANDIRIP DESTEK ALMIŞTI

“Kurak Günler” adlı film için yaklaşık 1 milyon lira devlet desteği alan yönetmen Emin Alper, senaryosunu daha sonra değiştirmiş ve eserin kopyasını Kültür Bakanlığı'na göndermemişti. Alper, Eurimages destekleme fonuna LGBT’nin olduğu farklı bir senaryo sundu.

Filmin hem “Balkaya” olan adının hem de senaryosunun değiştirilerek eşcinsel içeriklere yer verilmesi büyük tepkilere yol açmıştı.

Senaryo ve isim değişikliğiyle büyük bir skandala imza atan filme jüri dokuz ödül birden verdi.

NE OLMUŞTU?

Yönetmen Emin Alper’in “Kurak Günler” filmi, Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” seçkisinde prömiyer yapmış, “Queer Palm” yani LGBT filmlerin gösterildiği bölümde de aday olmuştu. Kültür Bakanlığı destekli diyerek prestij topladığı filmi Cannes’dan ödülsüz döndü. Yönetmeni, bakanlık desteği onayından sonra senaryoyu değiştirdiğini verdiği röportajda itiraf etmişti.

ÖNCE ADI SONRA SENARYOSU DEĞİŞTİ

Yönetmen Alper’in filminin destek hikayesi şöyle: 2019 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Balkaya” projesiyle başvuran Emin Alper, 950 bin lira desteğe hak kazanıyor. Bu destekten avans alarak projesini hazırladı. Destek kararından bir buçuk iki sene sonra senaryo değişikliğine gidip, filmin ismini de “Kurak Günler” olarak değiştirip senaryosunda LGBT ilişkisini merkeze koydu.

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