Balkan sineması masaya yatırılacak

Balkan Film Günleri.
Artizan Sanat’ın ilk kez düzenleyeceği Balkan Film Günleri 26-30 Nisan’da gerçekleşecek. Program, Türkiye’deki sinema sektörü çalışanlarıyla Balkan coğrafyasının yönetmen ve yapımcılarını bir araya getirecek. Film günleri, Balkan sinemasının profesyonellerini ülkemizdeki genç sinemacılarla buluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla Karadağlı yönetmen Nikola Vukčević ile bir Masterclass ve Yunanistanlı yönetmen Maria Lafi ile de “Fikirden Sinemaya” başlıklı atölye düzenlenecek. Film Günleri’nde iki de panel gerçekleşecek. “Balkanlarda Film Yapım Tecrübesi Ve Ortak Yapımlar” ile Balkan coğrafyasında film yapım süreçlerine odaklanılacak. “Geçmişten Günümüze Balkan Sineması” panelinde ise Balkan sinemasının geçmişten günümüze dönüşümü ele alınacak.
DOKUZ FİLM GÖSTERİLECEK
Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek paneller 28 ve 29 Nisan’da yapılacak. Oturumlarda konuşacak isimler ise şöyle: Bulgar yapımcı Ivan Tonev, Makedon akademisyen Sali Sallini, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Prof. Dr. Savaş Arslan, Bulgaristanlı akademisyen Balkan Sineması kitabının yazarı Prof. Dr. Dina Iordanova ve yönetmen Maria Lafi. Balkan Film Günleri’nde coğrafyanın meselelerine odaklanan, dünya festivallerinde de büyük ilgi gören dokuz filmin gösterimi de yapılacak. Detaylı bilgi için Artizan Sanat’ın web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.