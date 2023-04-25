Balkan sineması masaya yatırılacak

Artizan Sanat’ın ilk kez düzenleyeceği Balkan Film Günleri 26-30 Nisan’da gerçekleşecek. Program, Türkiye’deki sinema sektörü çalışanlarıyla Balkan coğrafyasının yönetmen ve yapımcılarını bir araya getirecek. Film günleri, Balkan sinemasının profesyonellerini ülkemizdeki genç sinemacılarla buluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla Karadağlı yönetmen Nikola Vukčević ile bir Masterclass ve Yunanistanlı yönetmen Maria Lafi ile de “Fikirden Sinemaya” başlıklı atölye düzenlenecek. Film Günleri’nde iki de panel gerçekleşecek. “Balkanlarda Film Yapım Tecrübesi Ve Ortak Yapımlar” ile Balkan coğrafyasında film yapım süreçlerine odaklanılacak. “Geçmişten Günümüze Balkan Sineması” panelinde ise Balkan sinemasının geçmişten günümüze dönüşümü ele alınacak.