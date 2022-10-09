Hayat Bandırma Füze Kulübü unutulmadı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bandırma Füze Kulübü unutulmadı

Günümüzden yıllar önce hayallerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle çalışırken Türkiye’nin ilk uzay programını da başlatan liseli gençlerin hayatlarından esinlenen “Bandırma Füze Kulübü” vizyona giriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bandırma Füze Kulübü unutulmadı
​Bandırma Füze Kulübü unutulmadı.

Günümüzden yıllar önce hayallerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle çalışırken Türkiye’nin ilk uzay programını da başlatan liseli gençlerin hayatlarından esinlenen “Bandırma Füze Kulübü” vizyona giriyor. Filmde zeki, başarılı, duygusal ve kırılgan bir genç olan Umut’u genç oyunculardan Deniz Can Aktaş canlandırıyor. Gerçek olaylardan esinlenen, dramla mizahı harmanlayan Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği filmde Deniz Can Aktaş’la birlikte Alina Boz, Atay Yıldız ve Erkan Kolçak Köstendil de rol alıyor.

GERÇEK BİR HİKÂYE

Sovyetler Birliği ve Amerika arasında kıyasıya bir uzaya gitme, bilinmeyeni keşfetme yarışı varken bu yarışta biz de varız diyen Bandırmalı gençler, hem uzaya füze göndermeyi başaran ilk ülkeler arasına girmemizi sağlamış hem de katıldıkları uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil ederek önemli madalyalar, dereceler almışlardı. O yıllarda gazetelerde sıkça yer bulan bu başarılar ulusal ve uluslararası engellemelerle çok uzun sürmemiş Bandırma Füze Kulübü’nün göz kamaştıran uzay çalışmaları zamanla unutulmuş, Türkiye uzay yarışından kopmuştu. İşte bu gerçeklerden ilham alarak çekilen Bandırma Füze Kulübü, istenirse ve engellenmeyip desteklenirse Türk gençlerinin neler yapabileceğini anlatırken filmin yapım şirketi Dijital Sanatlar bir kez daha geçmişimize sinemanın büyülü feneriyle ışık tutmayı amaçlıyor. CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 21 Ekim’de vizyona girecek filmde, Deniz Can Aktaş, Alina Boz, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

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