​Bandırma Vapuru’yla geçmişe yolculuk

Sabancı Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştırarak Millî Mücadelenin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru’nu sanal müze haline getirdi. Sabancı Vakfı’nın Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinde ziyarete açıldı. Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi www.sabancivakfi.org ve www.samsun.bel.tr adreslerinden gezilebiliyor.

Samsun’da bulunan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi olmak üzere iki alandan oluşuyor. Müzede, Atatürk’ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

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CUMHURİYET ARŞİVİNDEN ESERLER

Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargâh Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun’da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk’ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

Bandırma Vapuru’nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katip’i temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü’nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.

ATATÜRK’ÜN YATTIĞI ODA

Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk’ün Savarona Yatı’ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada ceviz ağacından üretilmiş 1900’lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor.

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