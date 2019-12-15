Bantlı Muz kapitalizmin oyunu

Dünya, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantla yapıştırıp 120 bin dolara sattığı muzu konuşuyor. Bu bir sanat eseri mi yoksa sadece kapitalizmin sanatta yaptığı bir oyun mu? Bu sorunun cevabını vermek için modern sanatı yeniden masaya yatırmak gerekiyor. Ancak tartışmanın sonucu her ne olursa olsun muzun gerçek bir şöhreti yakaladığını söylemek mümkün. Bunun bir reklama dönüştüğünü yani sanat olarak yorumlanmasının da zor olduğunu görüyoruz. Üstelik muz bu ani şöhretini tüm dünyayla paylaşmak zorunda kaldı. Türkiye’deki bazı belediyeler de kendi ürünlerini kullanarak eseri ti’ye almaya başladı.

Kayseri

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Şanlıurfa

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Trabzon

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Elbistan

DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ

Türkiye’deki bazı belediyelerin, Cattelan’ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan ‘Komedyen’ isimli eserinden esinlenerek, yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar yoğun ilgi de gördü. Hamsi fotoğrafı paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi fotoğrafın altına “Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur” notunu düştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Mutfağı zengin şehir Kayseri’de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez” ifadeleriyle paylaştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise “Değeri paha biçilemez sanat eserimiz” notuyla kırmızı biber fotoğrafı paylaştı. Duvara bantlanmış badem içi fotoğrafı paylaşan Datça Belediyesi ise “Besleyici değeri daha yüksek olmasına rağmen biz Datçalılar çok daha makul rakamlar talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

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ELBİSTAN BANTLAYAMADI

Bazı belediyeler ise diğerlerinden daha farklı yollar kullandılar. Onlardan biri de Elbistan Belediyesi’ydi. “Bantlayamadık ama kucakladık. Sanat eseri Elbistan lahanası” etiketi ile yaptığı paylaşım da sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisini kazandı. Paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum ve retweet yaparak destek verdi. Elbistan gibi sanat eserinde bal kabağı kullanmayı deneyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi de başarılı olamadı. Belediye paylaşımında “Muz değil ki asalım / Sanat diye satalım/ Gelin biz en iyisi /Tatlısını yapalım” ifadelerini kullandı. Denizli Belediyesi de sosyal medya hesabında aynı dertten muzdaripti. Belediyenin yaptığı paylaşımda ‘Bantla falan tutamazlar’ yazısı ile yürüyen horoz fotoğrafı çok sayıda yorum aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda ‘Denizli horozu’ etiketi ile “Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi” paylaşımını yaptı.