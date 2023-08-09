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Hayat

Barınakların yeri hazır

Tarım ve Orman Bakanlığının sokak hayvanlarına ormanlardan yer vermek için düğmeye bastığı projede alanlar belirlendi. Bakan İbrahim Yumaklı, “Bakanlık olarak ayırmamız gereken alanların hepsini ayırmış durumdayız. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin, il özel idarelerinin ve tüm kurumların sorumlulukları var. Biz istenilen yeni yerleri de tahsis ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Sokak hayvanları için ormanlarda ayrılacak alanlara yönelik çalışmalar tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hafta başı toplanan kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, barınak alanlarıyla ilgili “Biz bakanlık olarak ayırmamız gereken alanların hepsini ayırmış durumdayız. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin, il özel idarelerinin ve tüm kurumların sorumlulukları var. Biz istenilen yeni yerleri de tahsis ediyoruz” diye konuştu.


PİLOT UYGULAMA İSTANBUL’DA BAŞLAMIŞTI

Türkiye’de sokaklara terk edilen sahipsiz 10 milyonu aşkın köpek bulunuyor. Yerel yönetimlerde yaşanan barınak sorununun aşılması için Tarım ve Orman Bakanlığı bir süre önce ormanlık alanlarda yer tahsis edilmesini kararlaştırmış, ilk pilot uygulama da İstanbul’da başlatılmıştı.


#barınak
#başıboş köpekler
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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