Barınakların yeri hazır

Sokak hayvanları için ormanlarda ayrılacak alanlara yönelik çalışmalar tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hafta başı toplanan kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, barınak alanlarıyla ilgili “Biz bakanlık olarak ayırmamız gereken alanların hepsini ayırmış durumdayız. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin, il özel idarelerinin ve tüm kurumların sorumlulukları var. Biz istenilen yeni yerleri de tahsis ediyoruz” diye konuştu.