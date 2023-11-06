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Hayat

Barış için sesimden feragat ederim

04:00 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:01 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Andrea Bocelli

Andrea Bocelli

İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe A.Ş. organizasyonuyla 8 Haziran 2024'te Türk müzikseverlerle buluşacak. Önceki gün basın mensuplarıyla buluşan Bocelli, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştireceği “30. Yıl Konseri”ne ilişkin soruları yanıtladı. Sesinin güzelliğinin Allah vergisi olduğunu, korumak ve geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Bocelli, stadyumda konser vermenin başka bir heyecanı olduğunu belirtti. Sanatçı, Filistin’de yaşanan soykırımla ilgili soru üzerine müziğin birleştirici bir güç olduğunu söyleyerek, “Müzik, insan ruhuna hitap eder ve ruhunu etkiler. Dünya çapındaki güncel şartların iyileşmesi için sesimi feda edebilirim. Yeter ki barış olsun, ben sesimden feragat edebilirim. Çünkü savaşlar çok aptalca ve savaşları insanlığın hatası olarak görüyorum. Biz tanrının tekliğine inanıyoruz. Herkes kendince ibadet eder. Dünya üzerinde yaptıklarımız çok acı verici. Kendi dini inançlarımızı yaşarken başka inançlara saygı duymamız lazım” dedi. Usta sanatçının eşi Veronica Berti Bocelli de Andrea Bocelli Vakfının çalışmalarından bahsederek, yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmak için müziği bir araç olarak kullandıklarını söyledi.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
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