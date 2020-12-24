Başarılı rap şarkıcısı Miraç, Spotify'ı Ti'ye aldı

Ünlü rap sanatçısı Mirac, Susamam şarkısındaki dikkat çeken açıklamaları ve geçmişte Sagopa Kajmer ile yaşadıkları anlaşmazlıklarla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmişti. Bu kez de Mirac, yeni şarkısı ‘Nara’ ve Spotify’ı tiye alan billboard tasarımlarıyla gündeme damga vurdu.

Sanatçı, müzik endüstrisini domine eden dijital müzik platformu Spotify’ın editörlerini topa tuttu. Çalma listelerinin belirli çıkarlar ve yönelimler, hatta ideolojiler doğrultusunda oluşturulmasına tepki gösteren Mirac, Türkiye halkının müzik zevkini birkaç editörün yönetmesine artık sessiz kalmayacağını dile getirdi.

Listelerdeki en büyük payın bazı müzik şirketlerine ayrıldığını, yerli şirketlere ve bağımsız müzisyenlere aynı imkanların verilmediğini söyledi. Bu sebeple güçlü ve etkili bir çalışma başlatarak Spotify’ın son Billboard reklam çalışmalarını tiye aldı. Yeni müzik videosu Nara’nın billboard tasarımlarını Spotify’ın billboard tasarımlarına benzeten Mirac, şarkısının yine hiçbir Spotify çalma listesine alınmaması üzerine “Çalma listelerinde bulamazsınız” ibaresinin altını çizerek Spotify ile dalga geçti.

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2015 yılından beri müzik endüstrisindeki her türden ve tarzdan, büyük ya da bağımsız birçok müzisyen, Spotify’ın bu adaletsizliklerine sosyal medyada tepkilerini dile getirmişlerdi.

Öte yandan Spotify’ın artık sanatçılar ve müzik şirketleri için en önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirten sanatçı, bu hareketi bugüne kadar adaletsizliklerden muzdarip olup, ekmeğini kazanması engellenen tüm emekçi sanatçılar adına başlattığını söyledi. Bunun yanında, kendisinin de dinlenme sayılarının listeler için yeterli olmasına rağmen 2 yıldır hiçbir büyük çalma listesine alınmadığını belirtti. Fakat tepkisinin yalnızca kendisine yapılan haksızlık için olmadığını; kendisi gibi bu durumdan rahatsız olan yüzlerce müzisyenin olduğunu söyledi.