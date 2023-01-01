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Başka Zaman Başka Mekan

Sanatçı ve akademisyen Yusuf Taktak’ın tuval ve 3 boyutlu resim çalışmalarından bir kısmını içeren “Başka Zaman Başka Mekan” adlı sergisi Beyoğlu’ndaki Brieflyart Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

04:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yusuf Taktak

Yusuf Taktak

Sergideki eserlerinin yıllar boyu sürdürdüğü resim anlayışının devamı niteliğinde olduğunu belirten Taktak, “Ben aslında bir mekanı 3 boyutlu kolaj yapar gibi tasarladım. Bir kutuyu tasarlarken resmi oluşturan ögeleri bir araya koyuyorsunuz. Burada da renklerin katılımı, dağılımı, dengesi, serginin hareketi adeta bana bir kutu izlenimi yarattı” ifadelerini kullanıyor. Taktak, resimlerinde bisiklet ve dikilitaş metaforunu çokça kullandığını kaydederek, “Bisiklet bende insanı, dolayısıyla beni simgeliyor. Bisiklet insan yaşamı gibidir. Enerjiniz bittiği zaman inersiniz. Geri vitesi de yoktur bisikletin. Dikilitaş da 1980 öncesi İstanbul meydanlarında gördüğüm grev çadırlarını hatırlatıyor. Askeri darbe sonrası üzerimizde yoğun bir baskı olduğu için bu grev çadırlarını soyutladım ve dikilitaş şeklinde anlatmaya başladım” diyor. Sergi, 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.


#tuval
#resim
#boyut
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