Bavullar hazırsa haydi tatile

Aylardır evlerimizde karantina da geçirdiğimiz günlerden sonra güneş ışığı ve deniz tatili hiç olmadığı kadar heyecan verici. Tedbiri elden bırakmadan gideceğimiz tatil planlarımızı yapmaya başlamışken, özellikle hanımlar için en önemli konu tabi ki tatil bavulları. Tatil güzergahınız kombinleriniz için belirleyici ilk etken olsa da işin en zor ve en önemli kısmı bir bavula sığdırabildiğimiz birkaç kıyafetle hem rahat hem şık olabilmek. “Bu yıl çok daha az kıyafet götüreceğim” diye başladığımız her tatil hazırlığı, kullanmadan geri getirdiğimiz gereğinden fazla kıyafet, ayakkabı ve aksesuar yükü ile son bulur. Her güne ve hatta geceye başka kıyafet fikri, bir zorunluk olmadığı gibi, bavul hazırlanması, otele dolabına yerleştirilmesi ve hatta ütülenmesi ile tatil için hiç de ihtiyacımız olmayan gereksiz bir iş yüküne dönüşür. İşin sırrı ise iyice düşünülmüş ve alternatif kombinler üreteceğiniz doğru parçaları ve aksesuarları seçebilmek. Az’la çoğu başarmak her zaman zordur, iyi bir planlama ve kararlılık gerektirir. Stilinizden ödün vermeden, yazın rahatlığını da hissedebileceğiniz ve size klavuzluk edecek birkaç tüyo işinizi kolaylaştırabilir.

Fotoğraf: Arşiv

ZAMANSIZ TATİL KAPSULLERİNİZ OLSUN

Gideceğiniz yer İster bir deniz tatili, isterse bir Yurt dışı tatili olsun; sizi serin tutacak, mümkünse ütüye ihtiyaç duymayacak, renk ve stil olarak anahtar parçalar kapsül bir tatil bavulunun olmazsa olmazı. Beyaz, pastel, nötr ve toprak tonları kombinleme sırasında işinizi kolaylaştıracak renk seçenekleri. Gideceğiniz yer ege sahilleri ise turkuaz tonlarda bir parçaya bölgenin ruhunu yakalamak adına ayrıcalık tanıyabilirsiniz. Gündüzden geceye gidebilen harika bir yazlık elbise süper bir anahtar parça. Keten, şile bezi, ya da pamuk karışımlı doğal kumaşlardan hazırlanmış elbiseler zamansız oldukları kadar serinler de. Özellikle el işçilikleri, gösterişli danteller ve nakışlarla süslenmiş beyaz bir elbise deniz kıyısından, akşam yemeklerine kadar ihtiyacınızı görür nitelikte. Son günlerin hit trendi maksi boy elbiseler ise size daha bohem bir görüntü katabilir. Etnik detaylı kaftan bir elbise trendlerin hapsinden kurtulmuş, stil sahibi görünmek isteyen her hanımın kurtarıcı parçası olamaya adaydır.

Etek giymeyi tercih edenler için modası hiçbir zaman geçmeyecek çizgili bir parça seçebilirler. Geniş hasır kemerler, farklı tarzda ki bluzlarla rahatlıkla eğlenceli ve dikkat çekici kombinasyonlar yapabilirsiniz. Sadece eteklerde değil, çizgili tensel bol pantolonlar, elbiseler ve tulumlar da tatil bavullarının vazgeçilmezlerinden.

Yükte hafif stilde ağır aksesuarlar seçin

Ayakkabılar bavulda kapladıkları yer sebebiyle en dikkatli seçmeniz gereken aksesuar. Tavsiyem, tatil boyunca gün ve gün kombinlerinizi planladıktan sonra en sona ayakkabı ve aksesuar seçimini bırakmanız. Böylelikle en doğru parçayı seçmeniz daha kolay olacaktır. Metalik Dore (altın) renginde düz bir sandaleti hemen hemen her kombinle giyebilirsiniz. Özellikle akşam yemekleri için planladığınız kombinlerle kullanabileceğiniz bu sandaletleri inci ve gold metal karışık bir bileklik ya da küpe ile tamamlayabilirsiniz. Ufak detaylı parmak arası bir terliği hem plajda hem de gündüz giyeceğiniz giysileriniz altında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

BÜYÜK BOY BİR ÇANTA

Çantaları seçerken pratik olması kadar plaj eşyalarımızı alacak kadar da büyük olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük boy hasır ve ya rafyadan yapılmış sepet çantalar zamansız bir yatırım parçası olabilir. Akşamları ise sadece telefonunuzu sığdırabileceğiniz mini boy çapraz çanta ile tüm tatilinizi kurtarabilirsiniz.

GÖZLÜK VE HASIR ŞAPKA

Gözlük ve sizi güneşten koruyacak büyük hasır bir şapka ise tatil bavuluna konulacaklar listesinin ilk sırasında ki iki aksesuar. Yüzünüze en iyi giden koyu renk camlı bir gözlük fazlası ile yeterli. Kıyafetlerinizle beraber kullanacağınız şallarınızı mümkünse pamuklu ve ütü istemeyenlerinden seçmeniz sıcağın etkisine karşın rahat olmanızı sağlayacaktır. Kombinlerinizi gözden geçirin ve birlikte kullanabileceğiniz 2-3 şalla sınırlamaya çalışın.

KÜPELER BİLEZİKLER

Küpeler, kolyeler ve bileklikler…Bir kıyafeti çok yukarılara taşıyabilecek son dokunuşlar. Bu sezonun hit parçaları olan iri doğal inci aksesuarlar yazın ruhuna çok uygun. Özellikle gold metal ile birleştirilmiş halleri en basit kombininizi bile şık bir akşam kıyafetine dönüştürebilir. Renkli ya da doğal taşlarla hazırlanmış aksesuarları ise hem plajda hem gün içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz.

Dinamizmi Yüksek parçalar